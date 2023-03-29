Агенты Сергея Базаревича: «Договор с «Самарой» продолжает действовать до конца следующего сезона»

Теги Сергей Базаревич Единая лига ВТБ Самара Обрад Фимич Вадим Михалевский Баскетбол

Агенты Сергея Базаревича Вадим Михалевский и Обрад Фимич опровергли информацию о расторжении контракта между тренером и «Самарой».

«Договор продолжает действовать до конца следующего сезона, мы пока не договорились о его расторжении», — передает слова агентов Telegram-канал «Свободный агент».

Согласно сообщению на официальном сайте «Самары», соглашение с Базаревичем расторгнуто по соглашению сторон.

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