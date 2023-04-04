Бранислав Вичентич: «Рады, что болельщики помогут нам как шестой игрок команды»

Теги ЦСКА Автодор Единая лига ВТБ Бранислав Вичентич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич заявил, что команда сделает все, чтобы сыграть хорошо перед своими болельщиками в третьем матча серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ против ЦСКА (0-2).

«После двух выездных игр в Москве проведем матч перед нашими болельщиками, и мы рады, что они помогут нам как шестой игрок команды.

Могу сказать, что наши игроки настроены, и мы сделаем все, чтобы сыграть хорошо. В первых матчах ЦСКА показал свое мастерство и доказал, почему они первые после регулярного чемпионата», – сказал тренер.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!

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