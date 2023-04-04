Бранислав Вичентич: «Рады, что болельщики помогут нам как шестой игрок команды»

Главный тренер « » Бранислав Вичентич заявил, что команда сделает все, чтобы сыграть хорошо перед своими болельщиками в третьем матча серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ против ЦСКА (0-2).

«После двух выездных игр в Москве проведем матч перед нашими болельщиками, и мы рады, что они помогут нам как шестой игрок команды.

Могу сказать, что наши игроки настроены, и мы сделаем все, чтобы сыграть хорошо. В первых матчах показал свое мастерство и доказал, почему они первые после регулярного чемпионата», – сказал тренер.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!