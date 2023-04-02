Бранислав Вичентич: «Было понятно, что будет трудно играть на равных»

Главный тренер « » Бранислав Вичентич заявил, что корректировки в обороне накануне матча с ЦСКА (85:115) не оправдали себя.

«Мы попытались сыграть лучше в защите, сделав коррекции на тренировке накануне. Но все стало ясно уже через четыре минуты. ЦСКА набрал 25 очков – это сумасшествие. Можно сказать, что мы не защищались, можно сказать, что они попали все.

Было понятно, что будет трудно играть на равных. Мы собрались, неплохо провели третью и четвертую четверти, но это было при «-30». Поздравляю ЦСКА с победой. Постараемся в Саратове сыграть лучше, чем в первых двух матчах», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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