Малик Ньюмэн: «К следующей игре против ЦСКА будем более подготовлены психологически»

Теги ЦСКА Автодор Единая лига ВТБ Малик Ньюмэн Баскетбол

Защитник «Автодора» Малик Ньюмэн уверен, что ко второму матчу серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ против ЦСКА команда будет более подготовлена психологически.

«В матче с ЦСКА должны найти способ соответствовать их энергии и физической силе. К следующей игре, думаю, как команда будем более подготовлены психологически.

Нам необходимо уменьшить количество ошибок. Армейцы прекрасно преобразуют наши ошибки в набранные очки», – сказал Ньюмэн.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!

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