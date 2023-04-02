Эмил Райкович: «Соперники очень старались показать хороший баскетбол, боролись»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович заявил, что команда постарается пройти в полуфинал плей-офф уже в следующем матче в Саратове.

«Мы здорово начали, набрав 25 очков за четыре минуты, и « » было трудно нас догнать. Соперникам приходится непросто, потому что им не хватает Мачадо и Загораца, пары ключевых игроков, и они очень старались показать хороший баскетбол, боролись во второй половине. Мы использовали более глубокую ротацию, старались поддерживать форму игроков, что важно для будущего.

2-0 в серии, нам необходима еще одна победа, и мы постараемся добыть ее в следующем матче», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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