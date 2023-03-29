Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился информацией по поводу возможного возвращения в строй форварда «Клипперс» .

«Как мне рассказали, сами «Клипперс» полагают, что Пол Джордж снова сыграет в этом сезоне лишь в случае выхода команды во второй раунд.

Джордж выбыл на длительный срок. Надо выходить во второй раунд, если рассчитываете на его возвращение», – заявил Джордж.

Джордж получил растяжение связки правого колена. На прошлой неделе сообщалось, что он будет повторно обследован через 2-3 недели.

Джордж травмировал колено, неудачно приземлившись после столкновения с форвардом «Оклахомы» Лугенцом Дортом во время борьбы за подбор.

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