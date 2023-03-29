Шэмс Чарания: «Пол Джордж снова сыграет в этом сезоне лишь в случае выхода «Клипперс» во второй раунд»

Теги травмы Клипперс НБА НБА плей-офф Пол Джордж Шэмс Чарания Баскетбол

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился информацией по поводу возможного возвращения  в строй форварда «Клипперс» Пола Джорджа.

«Как мне рассказали, сами «Клипперс» полагают, что Пол Джордж снова сыграет в этом сезоне лишь в случае выхода команды во второй раунд.

Джордж выбыл на длительный срок. Надо выходить во второй раунд, если рассчитываете на его возвращение», – заявил Джордж.

Джордж получил растяжение связки правого колена. На прошлой неделе сообщалось, что он будет повторно обследован через 2-3 недели.

Джордж травмировал колено, неудачно приземлившись после столкновения с форвардом «Оклахомы» Лугенцом Дортом во время борьбы за подбор.

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4 комментария

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gorenebeda
Ответ gorenebeda
Там в таблице такая плотность, что игра в поддавки чревата вылетом в зону плей-ин, а то и ниже.
Хотя у Клипперс как раз последняя игра в сезоне с Санс. Будет весело.
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gorenebeda
Ответ Kemal Gul
Клипперс нужно аккуратно сливаться на 6-ю строчку, с Финиксом при здоровом Дюранте шансов точно не будет. Другое дело, что 6-е место хочет и ГСВ, и возможно даже сам Финикс. Так что нас может ожидать интересная игра в поддавки на финише регулярки. Вот будет весело, если в итоге Сакраменто накажет и пройдёт первый раунд)
Там в таблице такая плотность, что игра в поддавки чревата вылетом в зону плей-ин, а то и ниже.
+1
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+1
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Mr.BadGuy
Еще не поздно танкануть за Венбаньямбой. А вообще на клипперс какое то проклятие. Им надо пройти очищение пердивом.
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Kemal Gul
Клипперс нужно аккуратно сливаться на 6-ю строчку, с Финиксом при здоровом Дюранте шансов точно не будет. Другое дело, что 6-е место хочет и ГСВ, и возможно даже сам Финикс. Так что нас может ожидать интересная игра в поддавки на финише регулярки. Вот будет весело, если в итоге Сакраменто накажет и пройдёт первый раунд)
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