Шэмс Чарания: «Пол Джордж снова сыграет в этом сезоне лишь в случае выхода «Клипперс» во второй раунд»
Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился информацией по поводу возможного возвращения в строй форварда «Клипперс» Пола Джорджа.
«Как мне рассказали, сами «Клипперс» полагают, что Пол Джордж снова сыграет в этом сезоне лишь в случае выхода команды во второй раунд.
Джордж выбыл на длительный срок. Надо выходить во второй раунд, если рассчитываете на его возвращение», – заявил Джордж.
Джордж получил растяжение связки правого колена. На прошлой неделе сообщалось, что он будет повторно обследован через 2-3 недели.
Джордж травмировал колено, неудачно приземлившись после столкновения с форвардом «Оклахомы» Лугенцом Дортом во время борьбы за подбор.
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