Стивен Эй Смит: «Проблема «Далласа» не в Кайри Ирвинге»
Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заявил, что в плохом выступлении «Далласа» виноват не Кайри Ирвинг, а Лука Дончич.
«Не могу сказать ничего отрицательного о Кайри Ирвинге. Проблема «Далласа» не в Кайри Ирвинге. Он набирает по 26 очков в среднем за матч при 51% с игры и около 37% с трехочковой дистанции. Он является надежным атакующим оружием в четвертой четверти. Он делает все, для чего его взяли в «Даллас».
Осмелюсь сказать, что Лука Дончич является тем, над кем навис огромный вопросительный знак, и дело не в статистике. Лука набирает 41 очко, а они проигрывают. Лука выглядит подавленным не только после игры, но и во время игры», – сказал Смит.
«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды
При этом на скамейке сидит МакГи, который является одним из лучших завершающих и топовым защитником.
Вот, на мой взгляд, и вся проблема.
Зачем Кид такой априори дырявый стартовый состав выпускает, не знаю. Чтоб без тяжа играть, центровой должен быть легендарным и на пике формы, иначе везде ему в защите не успеть.
вы хотели играть по бразильской системе ,мы забьем сколько хотим ,а вы сколько сможете ??)) Ну так даже не самые сильные команды обыгрывают Даллас в такой игре...ваша атака даже не может выиграть матчи , не то что чемпионат