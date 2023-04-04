Стивен Эй Смит: «Проблема «Далласа» не в Кайри Ирвинге»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Стивен Эй Смит Баскетбол

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заявил, что в плохом выступлении «Далласа» виноват не Кайри Ирвинг, а Лука Дончич.

«Не могу сказать ничего отрицательного о Кайри Ирвинге. Проблема «Далласа» не в Кайри Ирвинге. Он набирает по 26 очков в среднем за матч при 51% с игры и около 37% с трехочковой дистанции. Он является надежным атакующим оружием в четвертой четверти. Он делает все, для чего его взяли в «Даллас».

Осмелюсь сказать, что Лука Дончич является тем, над кем навис огромный вопросительный знак, и дело не в статистике. Лука набирает 41 очко, а они проигрывают. Лука выглядит подавленным не только после игры, но и во время игры», – сказал Смит.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды

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7 комментариев

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vlasovsport
Дончич атакующая опция. И не особо в защите себя проявляющая. Да он берет отскоки за счет правильнотзанятой позиции, но активно он не защищается. Зачем "Далласу" вторая атакующая позиция Ирвинг, который "дыра" в обороне? Две "дыры" в обороне не принесут побед.
При этом на скамейке сидит МакГи, который является одним из лучших завершающих и топовым защитником.
Вот, на мой взгляд, и вся проблема.
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Алексей Иванов
Проблема не в Дончиче и не в Ирвинге. Проблема в тех, кто решил их соединить. Лука играл так же, как и до прихода Ирвинга. Вот только там, Даллас уверенно шел в районе 4-5 места, сейчас все знаем где они. Это тот самый случай, когда плюс на плюс, дал минус.
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Tolball
Уже пора вводить официально месяц травли толстых белых парней-иностранцев.Уже каждый кому не лень высказался,что Йокич и в подметки не годиться Эмбииду и вообще все его МВП это заговор против божественного Джоеля,который уже давно заслужил 10500 МВП подряд.Теперь Лука жирный самозванец всех обвел вокруг своего такого же жирного пальца и притворялся волшебником,все набранные им очки,подборы и передачи это читерство,статодрочка и вообще полный отстой,вот бы без него в защите были бы эталоном и вообще Даллас давно бы уже стал династией с кучей перстней!
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dev0
Гений
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Александр Спирин
Ответ Super Objectively
Так, а в ком тогда вопрос ? вы хотите одновременно иметь в составе двух игроков которые не знают что такое защита ! вы хотели играть по бразильской системе ,мы забьем сколько хотим ,а вы сколько сможете ??)) Ну так даже не самые сильные команды обыгрывают Даллас в такой игре...ваша атака даже не может выиграть матчи , не то что чемпионат
Кайри норм защищается. Хардуэй - защитник, Буллок - защитник. Т.о. проблема в том, что Даллас играет без тяжёлого нападающего. Лука тянет максимум на лёгкого нападающего. Для тяжа ему даже дыхалки не хватает, чтоб на обеих сторонах пахать.
Зачем Кид такой априори дырявый стартовый состав выпускает, не знаю. Чтоб без тяжа играть, центровой должен быть легендарным и на пике формы, иначе везде ему в защите не успеть.
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Друг Писателя
Стивен Эй Смит! Просто не капитан очевидность, адмирал ясень х/у/й!
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Super Objectively
Так, а в ком тогда вопрос ? вы хотите одновременно иметь в составе двух игроков которые не знают что такое защита !
вы хотели играть по бразильской системе ,мы забьем сколько хотим ,а вы сколько сможете ??)) Ну так даже не самые сильные команды обыгрывают Даллас в такой игре...ваша атака даже не может выиграть матчи , не то что чемпионат
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