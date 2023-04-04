Стивен Эй Смит: «Проблема «Далласа» не в Кайри Ирвинге»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заявил, что в плохом выступлении «Далласа» виноват не , а Лука Дончич.

«Не могу сказать ничего отрицательного о Кайри Ирвинге. Проблема « » не в Кайри Ирвинге. Он набирает по 26 очков в среднем за матч при 51% с игры и около 37% с трехочковой дистанции. Он является надежным атакующим оружием в четвертой четверти. Он делает все, для чего его взяли в «Даллас».

Осмелюсь сказать, что является тем, над кем навис огромный вопросительный знак, и дело не в статистике. Лука набирает 41 очко, а они проигрывают. Лука выглядит подавленным не только после игры, но и во время игры», – сказал Смит.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды