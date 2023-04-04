Шэмс Чарания: «Даллас» попробует перестроить команду вокруг Луки и Кайри»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Шэмс Чарания Баскетбол

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания обозначил приоритеты «Далласа» в межсезонье-2023.

«Мэверикс» отдали за Кайри двух игроков старта, пик первого раунда и несколько второго раунда. Не вернуть его обратно было бы для клуба куда более сокрушительно, нежели продлить контракт. Просто представьте, что он уйдет бесплатно в условный «Финикс» или другую организацию. Они предпочтут посмотреть на то, какой все-таки может быть жизнь с Ирвингом. Сейчас они достигли нижней точки и нужно заниматься перестройкой, потому что нет никакой возможности существенно усилить этот состав с точки зрения финансов. 

Я по-прежнему считаю, что первоочередной задачей «Мэверикс» в межсезонье является возвращение Кайри на новый контракт… они должны попытаться перестроить команду вокруг двух этих парней», – сказал Чарания.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды

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8 комментариев

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Алексей Ильин
Ответ Намик Алимарданов
пока словенец будет играть так, как играет, кого хочешь приглашай, ничего не получится. Да, он будет суперзвездой, будет постоянно участником матча звезд, попадать баззары (1 попал, 3-4 - кирпичи), но команды не будет, а значит и успехов. Играл один, - нет помощи. Пригласили Порзи, словенец не видит его. Заменили латыша на Динвиниди, не то. Отпустили Брансона (а он оказывается может играть), пожалели денег на него и взяли Ирвинга, отдав пол-старта. Опять не получается. Да хоть Дюранта приглашай, ничего не выйдет. Дончич должен меняться, а он, скорее всего, не хочет или не может.
Вуд еще)
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бредихин
100%ое попадание. пока сам дончич не захочет играть в командную игру ничего не выйдет
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D-M
Очередной инсайдер в очередной раз сообщает, что огонь горячий, вода мокрая, а 2*2=4.
Мы то думали, что Даллас потратил на Ирвинга последние активы чтобы просто так отпустить его в межсезонье, а оно вон оказывается как.. ну и дела..
0
-1
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Sonder
Ответ олси
неужели они реально верят что на Ирвинге можно что то строить больше чем на месяц ?
че им остается? отдать пачку активов за спасибо, шалфей и 11 место?
+3
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Намик Алимарданов
пока словенец будет играть так, как играет, кого хочешь приглашай, ничего не получится. Да, он будет суперзвездой, будет постоянно участником матча звезд, попадать баззары (1 попал, 3-4 - кирпичи), но команды не будет, а значит и успехов. Играл один, - нет помощи. Пригласили Порзи, словенец не видит его. Заменили латыша на Динвиниди, не то. Отпустили Брансона (а он оказывается может играть), пожалели денег на него и взяли Ирвинга, отдав пол-старта. Опять не получается. Да хоть Дюранта приглашай, ничего не выйдет. Дончич должен меняться, а он, скорее всего, не хочет или не может.
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+7
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Birdman NBA
Две главные проблемы Мавс: 1. Болельщик на посту тренера 2. Игра Дончича. Кидд отличный мужик, может найти подход к игрокам, уважаемый среди них, но ему явно нужны люди в тренерский штаб, которые так сказать рисовали бы схемы во время матчей. Лука тоже невероятный талант, определенно один из лучших игроков лиги уже и в будущем. Но с его стилем игры добится командных достижений будет невероятно сложно. Взять МВП вполне, залезть в по и пободаться во втором раунда без проблем. выиграть чемпионат на вряд-ли. нужно начать играть в защите весь сезон, а не пару месяцев в начале. . Потому что сейчас без слез в защите на него не взглянешь. Тем более никто не требует выжигать там всех и вся. Нужно так же изменять игру в атаке. Не просто стоять и отдыхать когда играешь без мяча. ЛеБрону что бы измениться пришлось Мавс финал проиграть, надеюст Лука дойдет до этого раньше.
+3
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NikolayOss
Ответ олси
неужели они реально верят что на Ирвинге можно что то строить больше чем на месяц ?
Можно построить вигвам.
+3
0
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олси
неужели они реально верят что на Ирвинге можно что то строить больше чем на месяц ?
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