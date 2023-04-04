Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания обозначил приоритеты « » в межсезонье-2023.

«Мэверикс» отдали за Кайри двух игроков старта, пик первого раунда и несколько второго раунда. Не вернуть его обратно было бы для клуба куда более сокрушительно, нежели продлить контракт. Просто представьте, что он уйдет бесплатно в условный «Финикс» или другую организацию. Они предпочтут посмотреть на то, какой все-таки может быть жизнь с . Сейчас они достигли нижней точки и нужно заниматься перестройкой, потому что нет никакой возможности существенно усилить этот состав с точки зрения финансов.

Я по-прежнему считаю, что первоочередной задачей «Мэверикс» в межсезонье является возвращение Кайри на новый контракт… они должны попытаться перестроить команду вокруг двух этих парней», – сказал Чарания.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды