Шэмс Чарания: «Даллас» попробует перестроить команду вокруг Луки и Кайри»
Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания обозначил приоритеты «Далласа» в межсезонье-2023.
«Мэверикс» отдали за Кайри двух игроков старта, пик первого раунда и несколько второго раунда. Не вернуть его обратно было бы для клуба куда более сокрушительно, нежели продлить контракт. Просто представьте, что он уйдет бесплатно в условный «Финикс» или другую организацию. Они предпочтут посмотреть на то, какой все-таки может быть жизнь с Ирвингом. Сейчас они достигли нижней точки и нужно заниматься перестройкой, потому что нет никакой возможности существенно усилить этот состав с точки зрения финансов.
Я по-прежнему считаю, что первоочередной задачей «Мэверикс» в межсезонье является возвращение Кайри на новый контракт… они должны попытаться перестроить команду вокруг двух этих парней», – сказал Чарания.
«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды
Мы то думали, что Даллас потратил на Ирвинга последние активы чтобы просто так отпустить его в межсезонье, а оно вон оказывается как.. ну и дела..