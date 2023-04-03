«Даллас» хочет продлить контракт с Кайри Ирвингом

Теги возможные переходы Даллас НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

«Даллас» по-прежнему намерен продлить контракт с разыгрывающим Кайри Ирвингом.

Об этом сообщает Bleacher Report со ссылкой на источники в лиге.

31-летний Ирвинг доступен для продления, но хочет принять решение после выхода на рынок свободных агентов в межсезонье.

«Мэверикс» после приобретения Ирвинга перед февральским дедлайном выпали из зоны плей-офф и плей-ин. В 19 матчах за техасский клуб Кайри набирает 26,7 очка, 5,1 подбора и 5,9 передачи в среднем за игру.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды

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12 комментариев

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Андрей Абрамов
Ответ ArizonaCactus
Я не понимаю претензий к Ирвингу! То, что обмен приведет к провалу было понятно всем здравомыслящим людям и здесь многие предсказывали подобное выступление Далласа после прихода Ирвинга. Но причем тут он?! Проблема в отсутствии игроков, которые готовы были играть на Луку, а иногда подтаскивать матч-другой самостоятельно. Проблема в защите, которая и раньше была не айс, а уж теперь отсутствует вообще. Проблема в полном неумении Дончича играть без мяча (специально наблюдал за ним в атаках Далласа, когда на мяче Ирвинг - Лука просто стоит. На одном месте. Все 24 секунды. Вытянув руки вперед для получения мяча.) в итоге на паркете в атаке 4 чел, в защите 4 чел. И как тут побеждать?! А Ирвинг как раз старается, как может. И получается у него неплохо. Вот если кто-то сможет заставить Луку заставить двигать свою задницу по площадке живее, то это принесет результат. А без этого - полный баст!
согласен даллас много показывали. и прям видно что луке вторая звезда не нежна в команде он словно спецом бойкотирует моментами. вот даже последняя игра. 16 очков подряд от ирвинга последняя атака. и человек швыряет фонаря когда всю игру у него вежливо не идет...
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alexis2020
Даллас был очень даже симпатичен в прошлом сезоне. Выбили лучшую команду регулярки - Финикс в плей-офф. И что теперь
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Андрей Абрамов
Ответ Куприн
А какие варианты? Не отпускать же бесплатно.
согласен тут скорей продление трейд на активы и игроков. в 2ем они очень тяжко уживаются

хотя нельзя не учитывать лука после Евро. видно что уставший.
может сейчас отдохнет и след сезон у них зайдет в разы лучше
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Fred Lemuer
Ответ Forza
Чтобы обменять в Лейкерс, видимо.
Возможно, суперсила Леброна как раз в том, чтобы утихомрть Кайри Ирвинга. Это к тому моменту, когда начнутся разговоры о величайшем и надо будет вспомнить как игрок делает партнеров по команде лучше.
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ArizonaCactus
Я не понимаю претензий к Ирвингу! То, что обмен приведет к провалу было понятно всем здравомыслящим людям и здесь многие предсказывали подобное выступление Далласа после прихода Ирвинга. Но причем тут он?! Проблема в отсутствии игроков, которые готовы были играть на Луку, а иногда подтаскивать матч-другой самостоятельно. Проблема в защите, которая и раньше была не айс, а уж теперь отсутствует вообще. Проблема в полном неумении Дончича играть без мяча (специально наблюдал за ним в атаках Далласа, когда на мяче Ирвинг - Лука просто стоит. На одном месте. Все 24 секунды. Вытянув руки вперед для получения мяча.) в итоге на паркете в атаке 4 чел, в защите 4 чел. И как тут побеждать?! А Ирвинг как раз старается, как может. И получается у него неплохо. Вот если кто-то сможет заставить Луку заставить двигать свою задницу по площадке живее, то это принесет результат. А без этого - полный баст!
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Антон Антнов
Последнее интервью Кайри такое прям сладенькое, уси-пусичное. Будет лично за пончиками для Луки бегать. До продления)
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Tolball
Ответ Forza
Чтобы обменять в Лейкерс, видимо.
Нельзя исключать СЭТ в ЛАЛ,если Кайри и Леброн все же будут настроены поиграть опять вместе .Еще такой вариант может возникнуть уже ближе к МВЗ,если дела у обоих клубов не пойдут и потребуются перемены.
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Куприн
А какие варианты? Не отпускать же бесплатно.
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vlasovsport
Ну если они только на драфте нацелились на Бронни Джеймса.
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Лиллард унижатель!
Продлить и тут же обменять.
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Dennis Razzhigaev
Понятно, что Даллас этого хочет, у них просто нет другого выхода. Но чего хочет Кайри не знает даже сам Ирвинг) и скорее всего, по закону шалфея, контракт он с Далласом не подпишет.
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Forza
Чтобы обменять в Лейкерс, видимо.
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