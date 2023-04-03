«Даллас» по-прежнему намерен продлить контракт с разыгрывающим .

Об этом сообщает Bleacher Report со ссылкой на источники в лиге.

31-летний Ирвинг доступен для продления, но хочет принять решение после выхода на рынок свободных агентов в межсезонье.

«Мэверикс» после приобретения Ирвинга перед февральским дедлайном выпали из зоны плей-офф и плей-ин. В 19 матчах за техасский клуб Кайри набирает 26,7 очка, 5,1 подбора и 5,9 передачи в среднем за игру.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды