Леброн Джеймс оформил 107-й трипл-дабл в карьере в матче с «Хьюстоном» и вышел на 4 место в истории
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил второй трипл-дабл в сезоне в выездном матче с «Хьюстоном» (134:109).
Джеймс отметился 18 очками, 10 подборами и 11 передачами за 29 минут игрового времени.
Таким образом, он сравнялся с ныне главным тренером «Далласа» Джейсоном Киддом по общему количеству трипл-даблов за карьеру – 107. Впереди лишь разыгрывающий «Клипперс» Рассел Уэстбрук (198), Оскар Робертсон (181) и Мэджик Джонсон (138).
«Лейкерс» благодаря победе поднялись на 7-ю строчку на Западе с результатом 40-38. У замыкающих плей-офф «Голден Стэйт» один матч в запасе.
«Уже лучше, но темпа ещё нет» ©️Леброн Джеймс