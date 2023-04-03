Леброн Джеймс оформил 107-й трипл-дабл в карьере в матче с «Хьюстоном» и вышел на 4 место в истории

Теги Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Лейкерс Джейсон Кидд НБА Расселл Уэстбрук Оскар Робертсон Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил второй трипл-дабл в сезоне в выездном матче с «Хьюстоном» (134:109).

Джеймс отметился 18 очками, 10 подборами и 11 передачами за 29 минут игрового времени.

Таким образом, он сравнялся с ныне главным тренером «Далласа» Джейсоном Киддом по общему количеству трипл-даблов за карьеру – 107. Впереди лишь разыгрывающий «Клипперс» Рассел Уэстбрук (198), Оскар Робертсон (181) и Мэджик Джонсон (138).

«Лейкерс» благодаря победе поднялись на 7-ю строчку на Западе с результатом 40-38. У замыкающих плей-офф «Голден Стэйт» один матч в запасе.

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1 комментарий

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A. V.
Случайно, раз в год и швабра стреляет))
«Уже лучше, но темпа ещё нет» ©️Леброн Джеймс
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