Кендрик Перкинс: «Мы, медиа, должны извиниться перед Расселом Уэстбруком»
Эксперт ESPN Кендрик Перкинс публично извинился от лица всех медиа перед разыгрывающим «Клипперс» Расселлом Уэстбруком, который получал множество критики во время игры за «озерников».
«Я вижу парня на задании. Парня, который играет с душой, которому есть, что доказывать. Он жаждет мести.
Поэтому мы, медиа, должны извиниться перед Расселом Уэстбруком. Мы все его ругали, когда он отказывался пойти «на понижение» в «Лейкерс». Расселл доказывает обратное. Без Кавая и Джорджа они разобрались с «Мемфисом», – сказал эксперт.
За 35,5 минуты на паркете он реализовал 13 из 18 с игры, 5 из 5 из-за дуги, 5 из 9 с линии штрафных, а также сделал 10 передач, 4 подбора, 2 блок-шота и 2 потери.
Уэстбрук стал первым игроком в истории лиги, который набирал 30 очков и 10 передач за пять разных команд («Оклахома», «Хьюстон», «Вашингтон», «Лейкерс», «Клипперс»).
«Клипперс» занимают 5-е место на Западе с 41 победой и 36 поражениями.
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Плюс ещё самые высокие ожидания зрителей Лос Анжкелеса от обеих команд.Тут хотят либо всё, либо ничего.Таков город ангелов.это должен понимать каждый, кто решает здесь продолжить свою карьеру.Пощады не будет.