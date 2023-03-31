Кендрик Перкинс: «Мы, медиа, должны извиниться перед Расселом Уэстбруком»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс публично извинился от лица всех медиа перед разыгрывающим «Клипперс» , который получал множество критики во время игры за «озерников».

«Я вижу парня на задании. Парня, который играет с душой, которому есть, что доказывать. Он жаждет мести.

Поэтому мы, медиа, должны извиниться перед Расселом Уэстбруком. Мы все его ругали, когда он отказывался пойти «на понижение» в « ». Расселл доказывает обратное. Без Кавая и Джорджа они разобрались с «Мемфисом», – сказал эксперт.

За 35,5 минуты на паркете он реализовал 13 из 18 с игры, 5 из 5 из-за дуги, 5 из 9 с линии штрафных, а также сделал 10 передач, 4 подбора, 2 блок-шота и 2 потери.

Уэстбрук стал первым игроком в истории лиги, который набирал 30 очков и 10 передач за пять разных команд («Оклахома», «Хьюстон», «Вашингтон», «Лейкерс», «Клипперс»).

« » занимают 5-е место на Западе с 41 победой и 36 поражениями.

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