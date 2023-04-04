Джабари Смит, Кевин Портер и Тим Хардуэй – худшие в НБА по eFG% в клатче

Теги НБА Харрисон Барнс Яннис Адетокумбо Тим Хардуэй-младший Терри Розир Паскаль Сиакам Джа Морэнт Кевин Портер Тайриз Макси Джабари Смит Беннедикт Матурин Баскетбол

NBA University опубликовал десятку худших игроков НБА по показателю eFG% в клатче в этом сезоне.

Худшие по eFG% в клатче:

1. Джабари Смит («Хьюстон») – 30,8%

2. Кевин Портер («Хьюстон») – 32,8%

3. Тим Хардуэй-младший («Даллас») – 32,9%

4. Тайриз Макси («Филадельфия») – 33,8%

5. Терри Розир («Шарлотт») – 34,2%

6. Джа Морэнт («Мемфис») – 35,1%

7. Беннедикт Матурин («Индиана») – 36,1%

8. Паскаль Сиакам («Торонто») – 36,6%

9. Харрисон Барнс («Сакраменто») – 38,3%

10. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 38,4%

Рассматривались только игроки, которые совершили как минимум 30 бросков с игры в клатче.

eFG% (эффективный процент с игры) – статистический показатель, который корректирует FG% с учетом того, что трехочковые броски с игры засчитываются как три очка. Клатч – ситуация, когда в последние 5 минут матча разница в счете составляет не более 5 очков.

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