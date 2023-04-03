Д’Анджело Расселл не играл во второй половине матча с «Рокетс» в качестве меры предосторожности
Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл не выходил на площадку во второй половине матча с «Рокетс» (134:109) в качестве меры предосторожности.
Расселла беспокоили боли в левой стопе. По словам главного тренера «озерников» Дарвина Хэма, если бы команда сильно нуждалась в помощи основного первого номера, то он сыграл бы.
За 15 минут Д’Анджело набрал 6 очков, 3 подбора и 4 передачи.
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Но с учётом того, что это беспокоящая его травма уже на протяжении +- месяца, я бы сказал, что в реальности эту новость нужно читать так:". По словам главного тренера «озерников» Дарвина Хэма, если бы команда сильно нуждалась в помощи основного первого номера, то он сыграл бы через боль."
И судя по всему, здорового Рассела в этом сезоне мы уже не увидим. Что печально.