Д’Анджело Расселл не играл во второй половине матча с «Рокетс» в качестве меры предосторожности

Разыгрывающий « » Д’Анджело Расселл не выходил на площадку во второй половине матча с «Рокетс» (134:109) в качестве меры предосторожности.

Расселла беспокоили боли в левой стопе. По словам главного тренера «озерников» , если бы команда сильно нуждалась в помощи основного первого номера, то он сыграл бы.

За 15 минут Д’Анджело набрал 6 очков, 3 подбора и 4 передачи.

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