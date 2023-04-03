« » намерен побороться за форварда « » .

Об этом рассказал хьюстонский журналист Джон Гранато.

У «Рокетс» в это межсезонье освободится около 72 миллионов долларов в платежной ведомости. 26-летний Браун имеет контракт до 2024 года (30,7 миллиона долларов на сезон-23/24).

Баскетболист недавно заявлял, что «не знает о своем будущем в бостонском клубе», а также отметил «неуверенность в действиях организации» на фоне слухов о возможном обмене Кевина Дюрэнта в «Селтикс» перед дедлайном.

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