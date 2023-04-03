Лука Дончич не смог реализовать победный трехочковый под сирену в овертайме с «Атлантой»

Теги Атланта Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Трэй Янг Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич не смог реализовать победный трехочковый под сирену в матче с «Атлантой» (130:132).

За 1,8 секунды до конца первого овертайма защитник «Мэвс» Кайри Ирвинг нарушил правила на разыгрывающем «Хоукс» Трее Янге, который находился спиной к кольцу.

Янг реализовал оба штрафных. После таймаута «Даллас» разыграл комбинацию 3-очкового броска Луки Дончича с отклонением, но мяч не достиг цели.

Дончич закончил встречу с 22 очками, 7 передачами, 7 подборами и 5 потерями при 8 из 21 попаданий с игры.

«Даллас» все еще находится в одной победе от зоны плей-ин с результатом 37-42. Они проиграли седьмой матч из последних восьми.

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4 комментария

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TurboMen
зачем было фолить за 2 секунды до конца, Янг бы с большой вероятностью не забил в той атаке, слишком уж всё сумбурно и быстро было.
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Fronda
Ну там все же фол от Ирвинга сильно домашний. Причем "домашний" - смягченная трактовка. Кайри уже перехватил мяч и начал движение в сторону кольца Атланты. В этот момент он ногой цепляет ногу Янга, который валится на паркет. Однако, если смотреть, в деталях, мяч уже перешел к Далласу. И это Янг мешает контратаке Ирвинга. Да, случайно. Да, спиной. Да, сам падает. Но это точно уже не фол в обороне от Кайри. Скорее, тут неправильная игра в защите от Янга (попытка срыва контратаки - Трей пятится назад и мешает обегающему его Ирвингу). При условии, что эпизод обязательно считать нарушением вообще.
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Ерлан Жумабеков
В целом ничего удивительного, но справедливости ради, тут совсем было тяжело!
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Xell
Совсем зажирел))
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-2
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