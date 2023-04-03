Лука Дончич не смог реализовать победный трехочковый под сирену в овертайме с «Атлантой»

Звездный разыгрывающий « » не смог реализовать победный трехочковый под сирену в матче с «Атлантой» (130:132).

За 1,8 секунды до конца первого овертайма защитник «Мэвс» нарушил правила на разыгрывающем «Хоукс» Трее Янге, который находился спиной к кольцу.

Янг реализовал оба штрафных. После таймаута «Даллас» разыграл комбинацию 3-очкового броска Луки Дончича с отклонением, но мяч не достиг цели.

Дончич закончил встречу с 22 очками, 7 передачами, 7 подборами и 5 потерями при 8 из 21 попаданий с игры.

«Даллас» все еще находится в одной победе от зоны плей-ин с результатом 37-42. Они проиграли седьмой матч из последних восьми.