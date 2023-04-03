Журналист The Athletic Шэмс Чарания дал неожиданный инсайд по поводу планов «Далласа» на конец регулярного чемпионата.

«Мне рассказали, что «Даллас» может отказаться от использования и в последних трех матчах регулярки. Они серьезно рассматривают такую возможность», – заявил Чарания.

«Даллас» все еще находится в одной победе от зоны плей-ин с результатом 37-42. В воскресенье техасцы проиграли седьмой матч из последних восьми.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды