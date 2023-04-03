Шэмс Чарания: «Даллас» может отказаться от использования Дончича и Ирвинга в последних трех матчах регулярки»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Шэмс Чарания Баскетбол

Журналист The Athletic Шэмс Чарания дал неожиданный инсайд по поводу планов «Далласа» на конец регулярного чемпионата.

«Мне рассказали, что «Даллас» может отказаться от использования Дончича и Ирвинга в последних трех матчах регулярки. Они серьезно рассматривают такую возможность», – заявил Чарания.

«Даллас» все еще находится в одной победе от зоны плей-ин с результатом 37-42. В воскресенье техасцы проиграли седьмой матч из последних восьми.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды

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9 комментариев

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Abdulla
Позвольте усомниться, что так Даллас сделает...
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Jones
Там пик Далласа протектед в топ10, если выше будет, то уйдет в Никс. Поэтому надо дотанковать уж до конца, иначе и Кайри уйдет летом, и без игрока с драфта совсем плохо будет.

Так что решение верное.
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Максим Максимов
Это фиаско, братан
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The Don Killuminati
Ответ Сергей Орлов
Разумеется) Но мне бы хотелось, чтобы Вембаньяма поехал в другой техасский город)
Он и поедет
0
-1
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AEZAKMI228
мощное неуважение к своим болельщикам. все эти игры даллас дома будет играть
+1
-2
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Александр -
Странное решение. У оклы матч с гсв, мемфис, юта. Совсем не удивлюсь если они 0-3 приедут. И вот, ваше 10 место
+2
0
+2
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Свежий
Все просто, по ходу руководство Далласа решило, что без Луки и Кайри шансов выйти в плей-ин гораздо больше.
+12
-2
+10
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Сергей Орлов
Ответ Лиллард унижатель!
Лучше 3% на Вембаньяму, чем плейин с туманными перспективами?
Разумеется) Но мне бы хотелось, чтобы Вембаньяма поехал в другой техасский город)
+2
-4
-2
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Лиллард унижатель!
Лучше 3% на Вембаньяму, чем плейин с туманными перспективами?
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