Стивен Эй Смит считает «Уорриорз» более опасной командой, чем «Лейкерс»: «Они чемпионы. Они прошли проверку»
Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит признался, что перед стартом плей-офф считает «Голден Стэйт» более опасной командой, чем «Лейкерс».
«Когда я думаю об «Уорриорз», то думаю о плей-офф. Я думаю о Стефене Карри и Клэе Томпсоне, лучшем снайперском дуэте в истории игры. Они чемпионы. Они прошли проверку.
Когда я думаю о «Лейкерс»... Мне нравится, как они усилились, мне нравится тот факт, что они являются элитной команды с точки зрения защиты. Единственное, что я могу сказать о «Лейкерс», это то, что они не считаются фаворитом и будут играть без давления», – заявил Стивен Эй.
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«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?
Насчёт Дэвиса.. Да, он инвалид. Один жёсткий стык и он в больничку поедет досматривать серию. Говорить о том что было бы если он был здоров вообще не приходится. Это уже ре сильно реалистично.
сломается, как глорики ГСВ следующие года 2-3 рассказывать будут, что они всех крутили, вертели, но не повезло...
А то последние матчи смотреть невозможно было(Из того, что я видел).
Насчёт ГСВ,посмотрим.