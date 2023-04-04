Стивен Эй Смит считает «Уорриорз» более опасной командой, чем «Лейкерс»: «Они чемпионы. Они прошли проверку»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Стивен Эй Смит Баскетбол

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит признался, что перед стартом плей-офф считает «Голден Стэйт» более опасной командой, чем «Лейкерс».

«Когда я думаю об «Уорриорз», то думаю о плей-офф. Я думаю о Стефене Карри и Клэе Томпсоне, лучшем снайперском дуэте в истории игры. Они чемпионы. Они прошли проверку.

Когда я думаю о «Лейкерс»... Мне нравится, как они усилились, мне нравится тот факт, что они являются элитной команды с точки зрения защиты. Единственное, что я могу сказать о «Лейкерс», это то, что они не считаются фаворитом и будут играть без давления», – заявил Стивен Эй.

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15 комментариев

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paganism
Кто-то вообще считает ЛАЛ опасным соперником? Максимум 1 игру заберут в первом раунде, ну если конечно ещё в по попадут
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scorp19
Ответ Mr.BadGuy
У ЛАЛ есть восходящая звезда Остин Ривс, и Дило который может напулять в любой игре под 40. Вундерболт и Бизли крепкие игроки, да и Уокера и 84/4 я б не списывал. А есть еще джокер - Хач.
Какая звезда, это ролевик обычный. Дило ок, принимается, в теории может напулять под 40, но Карри/Томпсон могут напулять и под 60. Хачимура крепкий, но никакой не джокер.
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scorp19
Ответ Nightyork97
Поэтому Дэвис уничтожил мост в регулярке со статой 3-1. Инвалид, да. Если бы не ломался так часто, то было 4-0. Ну такое только от глоров ГСВ прочитаешь. Будете закрывать Эй Ди Гринами и Кумингами, просто смешно. Лейкерс к плей-оффу подходят темными лошадками. А буки дают шанс на финал выше чем у моста.
Лол. Самая глорская команда это как раз ЛАЛ, потому что это попса, бренд и конечно же Леброн Жамес. Это факт. Отсюда и кэфы, это тупо желание чьё то, а не реальность или замануха от букмекеров. Даже когда ЛАЛ пол сезона облизывал бибу у всех, всё равно звучали возгласы, что они выйдут в ПО и чуть ли не финалистами будут.
Насчёт Дэвиса.. Да, он инвалид. Один жёсткий стык и он в больничку поедет досматривать серию. Говорить о том что было бы если он был здоров вообще не приходится. Это уже ре сильно реалистично.
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msdchko
Ответ dan6757@yandex.ru
ПО сути да. с ГСВ никто не хочет играть. а попасть на ЛАЛ за радость будет!
после первого раунда рыбачить поедут гсв
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Lost
Так и вижу, когда капожуй или ослик или тостер
сломается, как глорики ГСВ следующие года 2-3 рассказывать будут, что они всех крутили, вертели, но не повезло...
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Эфес Фридомович
Что одни, что другие сольются в этом году)
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ARAMIS777
Ответ kaissa
С учетом возвращения Уиггинса - ГСВ не менее опасны - чем Лейкерс...
Вот, хотелось бы.
А то последние матчи смотреть невозможно было(Из того, что я видел).
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kaissa
Ответ ARAMIS777
Насчёт ЛАЛ по делу. Насчёт ГСВ,посмотрим.
С учетом возвращения Уиггинса - ГСВ не менее опасны - чем Лейкерс...
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Mr.BadGuy
Ответ scorp19
Это очевидно. ГСВ в любой момент может психануть и расстрелять трёхами противников как в недавнем матче против Нового Орлеана. А в Лейкерс кого бояться ? Двух инвалидов ? Полуживого Девиса и Леброна на одной ноге.
У ЛАЛ есть восходящая звезда Остин Ривс, и Дило который может напулять в любой игре под 40. Вундерболт и Бизли крепкие игроки, да и Уокера и 84/4 я б не списывал. А есть еще джокер - Хач.
+1
-2
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Nightyork97
Ответ scorp19
Это очевидно. ГСВ в любой момент может психануть и расстрелять трёхами противников как в недавнем матче против Нового Орлеана. А в Лейкерс кого бояться ? Двух инвалидов ? Полуживого Девиса и Леброна на одной ноге.
Поэтому Дэвис уничтожил мост в регулярке со статой 3-1. Инвалид, да. Если бы не ломался так часто, то было 4-0. Ну такое только от глоров ГСВ прочитаешь. Будете закрывать Эй Ди Гринами и Кумингами, просто смешно. Лейкерс к плей-оффу подходят темными лошадками. А буки дают шанс на финал выше чем у моста.
+4
-4
0
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scorp19
Это очевидно. ГСВ в любой момент может психануть и расстрелять трёхами противников как в недавнем матче против Нового Орлеана. А в Лейкерс кого бояться ? Двух инвалидов ? Полуживого Девиса и Леброна на одной ноге.
+6
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dan6757@yandex.ru
ПО сути да. с ГСВ никто не хочет играть. а попасть на ЛАЛ за радость будет!
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Чудинов Дмитрий
Ответ armageddon123456
А разве элитная защита это не первый показатель готовности к определенным вершинам в ПО? Не, я так то тоже не говорю что ЛАЛ фавориты, они еще в ПО даже не вышли, но в случае выхода... скажем так, проблем они дадут многим. Серьезных проблем, главное чтобы Антоний был здоров, и Дед форму вернул, и тогда можно пошуметь
Да, но у ЛАЛ защита далеко не элитная... могут ли лучше - наверно
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armageddon123456
А разве элитная защита это не первый показатель готовности к определенным вершинам в ПО? Не, я так то тоже не говорю что ЛАЛ фавориты, они еще в ПО даже не вышли, но в случае выхода... скажем так, проблем они дадут многим. Серьезных проблем, главное чтобы Антоний был здоров, и Дед форму вернул, и тогда можно пошуметь
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ARAMIS777
Насчёт ЛАЛ по делу.
Насчёт ГСВ,посмотрим.
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