Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит признался, что перед стартом плей-офф считает «Голден Стэйт» более опасной командой, чем «Лейкерс».

«Когда я думаю об «Уорриорз», то думаю о плей-офф. Я думаю о Стефене Карри и Клэе Томпсоне, лучшем снайперском дуэте в истории игры. Они чемпионы. Они прошли проверку.

Когда я думаю о «Лейкерс»... Мне нравится, как они усилились, мне нравится тот факт, что они являются элитной команды с точки зрения защиты. Единственное, что я могу сказать о « », это то, что они не считаются фаворитом и будут играть без давления», – заявил Стивен Эй.

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