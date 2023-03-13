Чемпион НБА в составе «Бостона» скептически оценил перспективы лидирующего на Западе « » в плей-офф.

«Считаю «Наггетс» командой, которая, скорее всего, окажется представителем Топ-3, вылетающим в первом раунде.

Если в первом раунде «Денверу» попадутся «Лейкерс» или «Уорриорз», то они проиграют серию. Так и запишите, я сказал это прямо сейчас», – заявил Пирс.

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