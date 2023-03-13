Пол Пирс: «Если в первом раунде «Денверу» попадутся «Лейкерс» или «Уорриорз», то они проиграют серию»

Теги Пол Пирс Денвер Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Бостона» Пол Пирс скептически оценил перспективы лидирующего на Западе «Денвера» в плей-офф.

«Считаю «Наггетс» командой, которая, скорее всего, окажется представителем Топ-3, вылетающим в первом раунде.

Если в первом раунде «Денверу» попадутся «Лейкерс» или «Уорриорз», то они проиграют серию. Так и запишите, я сказал это прямо сейчас», – заявил Пирс.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир

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5 комментариев

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Джонни-массажист
Надо у Пирса спросить- А если на МБА выйдут????..
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Tim Timson
ГСВ никак не выйдет на Денвер. Пирс просто НБА не смотрит)
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Xell
Ответ scorp19
Особенно нулячие Лейкерс пройдут Денвер, ага
С Леброном то могут.
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Nightyork97
Ответ scorp19
Особенно нулячие Лейкерс пройдут Денвер, ага
Можно сказать у ГСВ больше шансов, когда их Дэвис просто уничтожил в соло в этом сезоне. Ах, ну да. Йокич же хуже Гринов и Куминг, он не сможет с такими гениями защиты играть. Если в прошлом году ему сил не хватило вытащить сброд ролевиков, то в этом он закроет мост в 5 матчах максимум.
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scorp19
Особенно нулячие Лейкерс пройдут Денвер, ага
+15
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