Энтони Эдвардс о Руди Гобере: «Мы стараемся вернуть его на уровень «Лучшего защитника НБА»

Энтони Эдвардс призывает команду играть максимально слаженно в защите.

«Мы стараемся вернуть Руди на уровень «Лучшего защитника НБА», Джейдена (Макдэниэлса) – в символическую сборную НБА по игре в защите, и даже меня.

Нужно, чтобы каждый просто делал свою работу – Джулиус (Рэндл) и Наз (Рид) защищались на высоком уровне. Вы же знаете, как играет Донте (Дивинченцо ) – он всегда супер энергичен в защите, перекрывает линии передач и так далее. Главное, чтобы все были включены в оборону. Думаю, у нас все получится», – сказал 24-летний баскетболист «Тимбервулвз».