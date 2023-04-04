Марк Стейн: «Ожидаю, что Попович продолжит тренировать «Сперс» в следующем сезоне»

Теги Сан-Антонио Грегг Попович драфт НБА Виктор Вембаньяма Марк Стейн Баскетбол

Авторитетный эксперт Марк Стейн поделился соображениями по поводу планов 74-летнего главного тренера «Сан-Антонио» Грегга Поповича.

«Ожидаю, что Попович продолжит тренировать «Сперс» в следующем сезоне. Еще сильнее я верю в то, что он может определиться с решением по поводу своего будущего только после лотереи драфта в середине мая.

Есть все основания подозревать, что Поп заинтересован в том, чтобы тренировать мсье Уэмби, если «Шпоры» в третий раз в истории клуба выиграют лотерею», – сообщил Стейн.

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