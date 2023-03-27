«Сан-Антонио» восемь раз в сезоне уступил в матче с разницей в 35 или более очков. Это антирекорд НБА

Теги Лейкерс Орландо Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Техасский «Сан-Антонио» восемь раз в текущем сезоне уступил в матче с разницей в 35 или более очков. Это антирекорд НБА.

«Сперс» занимают 28-е место в лиге с результатом 19-56.

Лишь на прошлой неделе «шпоры» трижды проиграли с разницей в 35 и более очков – «Новому Орлеану» (84:119), «Милуоки» (94:130) и «Бостону» (93:137).

«Лейкерс» образца сезона-2016/17 и «Орландо»-2020/21 такое удавалось лишь 6 раз.

Главным претендентом на первый выбор на драфте НБА 2023 года является центровой «Метрополитана» Виктор Вембаньяма. Талант баскетболиста сравнивают с уровнем Леброна Джеймса, который пришел в лигу в возрасте 19 лет под первым пиком драфта НБА 2003 года.

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6 комментариев

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Теннисный абсолют
Эффект Поповича - бегунка за мусорными рекордами.
Как же я хочу, чтобы Риверс побил его рекорд по победам.
Вот у сектантов "0 титул без Данкана" будет полыхать.
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Daff Rogers
Ответ кандид
Попович, конечно, великий тренер. Но он войдет в историю ещё и как один из проповедников культа бесстыдного танкинга ради первого пика))
только он это делает всего второй раз почти за 30 лет, а кто-то не слезает с этой иглы)
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113k
это бумеранг за слив игры ради рекорда ГСВ.
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Сергей Орлов
Причём Сан Антонио бэк-ту-бэки играет двумя разными составами)
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Максим Макеев
профессиональный танкинг))
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кандид
Попович, конечно, великий тренер. Но он войдет в историю ещё и как один из проповедников культа бесстыдного танкинга ради первого пика))
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