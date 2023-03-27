«Сан-Антонио» восемь раз в сезоне уступил в матче с разницей в 35 или более очков. Это антирекорд НБА
Техасский «Сан-Антонио» восемь раз в текущем сезоне уступил в матче с разницей в 35 или более очков. Это антирекорд НБА.
«Сперс» занимают 28-е место в лиге с результатом 19-56.
Лишь на прошлой неделе «шпоры» трижды проиграли с разницей в 35 и более очков – «Новому Орлеану» (84:119), «Милуоки» (94:130) и «Бостону» (93:137).
«Лейкерс» образца сезона-2016/17 и «Орландо»-2020/21 такое удавалось лишь 6 раз.
Главным претендентом на первый выбор на драфте НБА 2023 года является центровой «Метрополитана» Виктор Вембаньяма. Талант баскетболиста сравнивают с уровнем Леброна Джеймса, который пришел в лигу в возрасте 19 лет под первым пиком драфта НБА 2003 года.
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Как же я хочу, чтобы Риверс побил его рекорд по победам.
Вот у сектантов "0 титул без Данкана" будет полыхать.