Форвард Алабамы Брэндон Миллер решил выставить свою кандидатуру на драфт НБА этого года.

Миллер расположен на 3-м месте в последней версии рейтинга ESPN, посвященного драфт-проспектам. Выше него только Виктор Вембаньяма и Скут Хендерсон.

В дебютном сезоне в 20-летний Миллер набирал 18,8 очка, 8,2 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

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