Кандидат на попадание в Топ-3 Брэндон Миллер примет участие в драфте НБА этого года

Теги НБА NCAA драфт НБА университет Алабама Виктор Вембаньяма Скут Хендерсон Баскетбол

Форвард Алабамы Брэндон Миллер решил выставить свою кандидатуру на драфт НБА этого года.

Миллер расположен на 3-м месте в последней версии рейтинга ESPN, посвященного драфт-проспектам. Выше него только Виктор Вембаньяма и Скут Хендерсон.

В дебютном сезоне в NCAA 20-летний Миллер набирал 18,8 очка, 8,2 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

Худшие контракты НБА-2023

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий