Келдон Джонсон: «Грегг Попович буквально изменил мою жизнь»

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Келдон Джонсон Баскетбол

Форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон рассказал о влиянии, которое легендарный главный тренер «Сперс» Грегг Попович оказал на его жизнь.

«Жаль, что не у всех есть возможность пообщаться с тренером Попом. Он буквально изменил мою жизнь.

Он научил меня быть мужчиной, не только на площадке, но и за ее пределами. Он заслуживает введения в Зал славы. Он провел потрясающую карьеру, и она еще продолжается. Я счастлив, что стал ее частью», – сказал Джонсон.

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1 комментарий

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Tolball
"Он заслуживает введения в Зал славы."--кеп Келдон,а что еще есть другой вариант?)
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