Джейлен Брансон: «Хорошо, что «Никс» в плей-офф, но нам предстоит еще много работы»

Теги Нью-Йорк НБА Джейлен Брансон Баскетбол

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон отреагировал на выход команды в плей-офф.

«Хорошо, что «Никс» в плей-офф, мы стремились к этому. Хочется иметь эту возможность побороться за трофей. Сам по себе факт того, что мы продлили свой сезон не может не радовать. Но нам предстоит еще много работы», – заявил Брансон.

«Никс» (46-33) стали пятой командой на Востоке, которая гарантировала себя участие в плей-офф.

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1 комментарий

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Sweetener
Брансон в плей-офф, Динвидди и Финни-Смит тоже почти в плей-офф...
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