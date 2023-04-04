Разыгрывающий « » отреагировал на выход команды в плей-офф.

«Хорошо, что «Никс» в плей-офф, мы стремились к этому. Хочется иметь эту возможность побороться за трофей. Сам по себе факт того, что мы продлили свой сезон не может не радовать. Но нам предстоит еще много работы», – заявил Брансон.

«Никс» (46-33) стали пятой командой на Востоке, которая гарантировала себя участие в плей-офф.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды