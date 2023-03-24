Джейлен Брансон: «Никогда не допущу, чтобы мои личные цели преобладали над командными»

Теги Нью-Йорк НБА Джейлен Брансон Баскетбол

Лидер «Нью-Йорка» Джейлен Брансон рассказал о своем отношении к индивидуальным достижениям, а также выразил слова благодарности родителям за моральные качества, привитые ему в детстве.

«Знал, что у меня была возможность оказаться в «Никс», но все произошло довольно быстро. Думал, что у нас есть хороший шанс сделать что-то особенное как команда. Лично для меня всегда было целью стать участником Матча всех звезд, но я никогда не допущу, чтобы мои личные цели преобладали над командными. Хочу побеждать. И если я помогаю своей команде сделать это, то все индивидуальные награды появятся сами собой, когда придет время.

Сандра и Рик Брансон воспитали меня так, чтобы я всегда был лидером. Меня учили доводить начатое до конца. Они привили мне этот образ мышления – быть человеком, который не отступает перед трудностями, а делает шаг вперед. Такое воспитание я получил, и это проявляется на баскетбольной площадке. Я всем им обязан», – поделился Брансон в интервью Bleacher Report.

В 65 встречах текущего сезона Джейлен набирает 23,8 очка, 6,2 передачии и 3,6 подбора за 35,0 минут игрового времени. Минувшим летом баскетболист подписал 4-летнее продление на 104 млн долларов.

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2 комментария

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Stephan Carrypenko
Да, великий стил конечно... очень редко когда игрок после подписания показывает такие результаты , в том числе ментальные. В то же время никто не знает, как все было бы в Далласе , так что здоровья ему, мвз и продуктивного ПО Никс в общем и целом
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Tolball
Еще нужно поблагодарить Даллас,что вырастил его в неплохого игрока,да еще упустил,а не обменял вовремя ,тем самым не ослабил Никс и не отобрал пики.
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