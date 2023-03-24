Джейлен Брансон: «Четыре года в «Далласе» были потрясающими»

Теги Даллас Джейсон Кидд Нью-Йорк НБА Джейлен Брансон Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон тепло отозвался о своей бывшей команде «Далласе», в которой провел первые 4 сезона карьеры.

«Я уважаю «Даллас». Они привели меня в эту лигу и дали толчок моей карьере. Бизнес есть бизнес. Мои четыре года в Далласе были особенными. Когда меня только задрафтовали, я думал, что буду играть там очень долго. Я хотел быть в «Мэвс» на протяжении всей своей карьеры. Действительно любил это место. По мере взросления я становился лучше и получал больше возможностей показать свою игру.

Оба тренерских штаба, с которыми мне довелось там работать, были замечательными. Джейсон Кидд помог мне раскрыться в короткий период. Я рос как игрок, но когда начался плей-офф, тренер вывел меня на новый уровень. Было здорово. Вся организация и город Даллас были особенными для меня и моей семьи. Эти четыре года были потрясающими», – поделился разыгрывающий в интервью инсайдеру Крису Хэйнсу.

В 65 встречах текущего сезона Джейлен набирает 23,8 очка, 6,2 передачии и 3,6 подбора за 35,0 минут игрового времени. Минувшим летом баскетболист подписал 4-летнее продление на 104 млн долларов.

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