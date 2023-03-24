Джейлен Брансон: «Четыре года в «Далласе» были потрясающими»

Звездный разыгрывающий « » тепло отозвался о своей бывшей команде « », в которой провел первые 4 сезона карьеры.

«Я уважаю «Даллас». Они привели меня в эту лигу и дали толчок моей карьере. Бизнес есть бизнес. Мои четыре года в Далласе были особенными. Когда меня только задрафтовали, я думал, что буду играть там очень долго. Я хотел быть в «Мэвс» на протяжении всей своей карьеры. Действительно любил это место. По мере взросления я становился лучше и получал больше возможностей показать свою игру.

Оба тренерских штаба, с которыми мне довелось там работать, были замечательными. помог мне раскрыться в короткий период. Я рос как игрок, но когда начался плей-офф, тренер вывел меня на новый уровень. Было здорово. Вся организация и город Даллас были особенными для меня и моей семьи. Эти четыре года были потрясающими», – поделился разыгрывающий в интервью инсайдеру Крису Хэйнсу.

В 65 встречах текущего сезона Джейлен набирает 23,8 очка, 6,2 передачии и 3,6 подбора за 35,0 минут игрового времени. Минувшим летом баскетболист подписал 4-летнее продление на 104 млн долларов.

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий