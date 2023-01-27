Виктор Вембаньяма взял баскетбольный мяч двумя пальцами

Теги НБА видео чемпионат Франции драфт НБА Метрополитан Виктор Вембаньяма Баскетбол

Центровой «Метрополитана» Виктор Вембаньяма показал, что способен удерживать баскетбольный мяч двумя пальцами.

Рост 19-летнего француза составляет 220 см, размах рук – 243 см.

Виктор считается главным претендентом на 1-й номер драфта НБА этого года.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме

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8 комментариев

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Андрей Садовников
Вот в телеге написали "Всё-таки он гений" и у меня внутренний вопрос.

Я конечно не гард ростом 250 см, но, если мяч подходящий - тоже так могу. Любой мяч при этом могу держать в ладони пальцами.
Играю в любительский стрит. Мои товарищи почти все так не могут. Значит ли это, что я достаточно умный молодой человек по такой логике?
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Артем
Мутанты из спейсджема подъехали)))
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sonny91
вчера в обзоре взял мяч---сан антонио решили не бороться за матч тк накануне посмотрели это видео)))))))
+4
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+4
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rembrandao
Ответ Оскар Муравьев
221 было в октябре и это без кроссовок в кроссах уже как яо мин... Ну выглядит ужасно... Мышц нет от слова совсем как головастики.. Худой как из Освенцима
Ну не такой болезненно худой, как Холмгрен. Недавно в ролике видел Вембанбяму без майки, он достаточно жилистый. Освенцимом там и не пахнет.
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Оскар Муравьев
Ответ Ryan T.
Да там уже не 220, Спортс. Я ростомер ещё в октябре подставлял к их совместной фотке с Гобером. Он там выше него на 10 см уже. То есть 226 см. Мама мия! Такими темпами он рекорд Мануте Бола перекроет.
221 было в октябре и это без кроссовок в кроссах уже как яо мин... Ну выглядит ужасно... Мышц нет от слова совсем как головастики.. Худой как из Освенцима
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-9
-8
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Райли Карри
В Оклу. Ужас как хочется собрать страйк из трех "тяжелых" форвардов. Как выйдут "большой" пятеркой разрывать лилипутов. Ух, даже суп захотелось сварить, на кости)
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+9
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Starkom
Он же может всякие новые финты ВНУТРИ ладони тренировать. Behind-the-thumb pass какой-нибудь.
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+20
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Ryan T.
Да там уже не 220, Спортс.
Я ростомер ещё в октябре подставлял к их совместной фотке с Гобером. Он там выше него на 10 см уже. То есть 226 см.
Мама мия! Такими темпами он рекорд Мануте Бола перекроет.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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