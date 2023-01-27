Центровой « » показал, что способен удерживать баскетбольный мяч двумя пальцами.

Рост 19-летнего француза составляет 220 см, размах рук – 243 см.

Виктор считается главным претендентом на 1-й номер драфта НБА этого года.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме