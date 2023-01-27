Виктор Вембаньяма взял баскетбольный мяч двумя пальцами
Центровой «Метрополитана» Виктор Вембаньяма показал, что способен удерживать баскетбольный мяч двумя пальцами.
Рост 19-летнего француза составляет 220 см, размах рук – 243 см.
Виктор считается главным претендентом на 1-й номер драфта НБА этого года.
«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме
Я конечно не гард ростом 250 см, но, если мяч подходящий - тоже так могу. Любой мяч при этом могу держать в ладони пальцами.
Играю в любительский стрит. Мои товарищи почти все так не могут. Значит ли это, что я достаточно умный молодой человек по такой логике?
Я ростомер ещё в октябре подставлял к их совместной фотке с Гобером. Он там выше него на 10 см уже. То есть 226 см.
Мама мия! Такими темпами он рекорд Мануте Бола перекроет.