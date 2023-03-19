В Сан-Антонио появилось граффити с Виктором Вембаньямой

В центре появилось граффити с изображением французского форварда .

19-летний бигмен выступает за « », набирая 21,5 очка, 9,4 подбора, 2,2 передачи и 3,2 блок-шота в среднем за матч в чемпионате Франции.

Вембаньяма считается главным претендентом на 1-й номер драфта НБА-2023. «Сперс» занимают предпоследнее место в лиге в этом сезоне и имеют хорошие шансы получить высокий пик.

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