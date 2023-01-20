Главный претендент на первый номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма посетил матч между «Детройтом» и «Чикаго» в Париже.

Форвард « » во время игры пообщался с легендой НБА Мэджиком Джонсоном и комиссионером лиги .

Вембаньяма также провел время в компании прославленного игрока НБА Тони Паркера, который ныне является президентом «Виллербана». Француз выступал за клуб в сезоне-21/22.

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