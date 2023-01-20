Виктор Вембаньяма встретился с Мэджиком Джонсоном и Адамом Сильвером на матче «Детройта» с «Чикаго» в Париже
Главный претендент на первый номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма посетил матч между «Детройтом» и «Чикаго» в Париже.
Форвард «Метрополитана» во время игры пообщался с легендой НБА Мэджиком Джонсоном и комиссионером лиги Адамом Сильвером.
Вембаньяма также провел время в компании прославленного игрока НБА Тони Паркера, который ныне является президентом «Виллербана». Француз выступал за клуб в сезоне-21/22.
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