Виктор Вембаньяма набрал 19 очков и 11 подборов в игре с «Ле-Портелем»

« » в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А уступил в гостях «Ле-Портелю» (77:78.

Бигмен Виктор Вембаньяма набрал 19 очков, 11 подборов и 4 блок-шота.

19-летний француз считается главным претендентом на 1-й номер драфта этого года.

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий

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