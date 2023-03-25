Виктор Вембаньяма набрал 19 очков и 11 подборов в игре с «Ле-Портелем»

Теги НБА видео чемпионат Франции драфт НБА Метрополитан Виктор Вембаньяма Ле-Портель Баскетбол

«Метрополитан» в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А уступил в гостях «Ле-Портелю» (77:78.

Бигмен Виктор Вембаньяма набрал 19 очков, 11 подборов и 4 блок-шота.

19-летний француз считается главным претендентом на 1-й номер драфта НБА этого года.

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий