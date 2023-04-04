Ник Райт: «Лейкерс» способны выиграть чемпионат. Никто не хочет встречаться с ними»

Теги Лейкерс НБА НБА плей-офф Ник Райт Баскетбол

Эксперт Ник Райт считает, что преображение «Лейкерс» после дедлайна делает их претендентами на чемпионский титул НБА.

«Лейкерс» способны выиграть чемпионат. Леброн получит пятый перстень. Дэвис вернет себе уважение... В любом случае, никто не хочет встречаться с ними. В последнее время они обыгрывали сильных соперников», – заявил Райт.

У «озерников» второй после «Сакраменто» результат среди клубов Западной конференции с момента возобновления чемпионата после перерыва на Матч звезд (13-6).

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7 комментариев

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Dmitry Trepov
Ответ Ivan85
ну да, лал весь сезон показывали неведомую хрень, а теперь резко научились играть... бред
А вы результат после дедлайна гляньте
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Alex Smith
Ответ Real0494
Думаю Сакраменто спит и видит чтобы лал на 6-ю попали в отличии от клипперс или гсв
Прикол в том,что ЛАЛ так же хочет попасть на Сакраменто ,а не на Финикс
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Konstar
Ник Вронг
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Daff Rogers
Столько базару. В итоге отлетят в первом раунде, что с Дэвисом, что без него
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Илья Петров
Так и вижу, когда дед или хрусталь сломается, как глорики ЛАЛ следующие года 2-3 рассказывать будут, что они всех крутили, вертели, но не повезло...
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-2
-1
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Ivan85
ну да, лал весь сезон показывали неведомую хрень, а теперь резко научились играть... бред
+2
-2
0
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Real0494
Думаю Сакраменто спит и видит чтобы лал на 6-ю попали в отличии от клипперс или гсв
+1
-2
-1
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