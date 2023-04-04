Эксперт Ник Райт считает, что преображение « » после дедлайна делает их претендентами на чемпионский титул НБА.

«Лейкерс» способны выиграть чемпионат. Леброн получит пятый перстень. Дэвис вернет себе уважение... В любом случае, никто не хочет встречаться с ними. В последнее время они обыгрывали сильных соперников», – заявил Райт.

У «озерников» второй после «Сакраменто» результат среди клубов Западной конференции с момента возобновления чемпионата после перерыва на Матч звезд (13-6).

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