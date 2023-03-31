Айзейя Томас: «Никто на Западе не захочет встречаться с Леброном и «Лейкерс» в первом раунде»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Айзейя Томас НБА НБА плей-офф Баскетбол

Легендарный игрок НБА, эксперт Айзейя Томас считает, что никто на Западе не считает «Лейкерс» предпочтительным соперником в первом раунде плей-офф.

«Месяц назад мы хоронили «Лейкерс», а сейчас они на 8-м месте.

Я забыл, кто там говорил, что никто не боится Леброна? Если взять семь команд, с первого места по седьмое, то не будет ни одной, которая скажет: «Мы хотим встретиться с Леброном и «Лейкерс» в первом раунде», – заявил Томас.

«Лейкерс» на данный момент занимают 9-е место на Западе с результатом 38-38.

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6 комментариев

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Вадим Ахтямов
Два поражения подряд и Лейкерс выпадают из зоны плей-нн... вот это настоящий доминатор с кем всё бояться встретиться в плей-офф
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Сергей Ратников
в первой восьмерке вообще все команды не хотели бы встретиться друг с другом - конкуренция бешеная в этом году
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ArizonaCactus
Финикс бы с огромным удовольствием отправил бы их еще раз на рыбалку! Теперь и с Дэвисом! Только вот обида - не будет ЛАЛ в ПО...
+3
-10
-7
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armageddon123456
Ответ Caracalla
Финикс подтверждает.
Угу, если Дэвис будет не сломан - еще как подтверждает (как и 2 года назад, когда он до травмы Финикс шатал 2.5 матча)
+8
-3
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Ballboy13
"Месяц назад мы их хоронили, а теперь они на 8 месте." Не знаю смеяться или плакать. Но в плей офф они пока еще не вышли
+9
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Caracalla
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