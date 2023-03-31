Легендарный игрок НБА, эксперт считает, что никто на Западе не считает « » предпочтительным соперником в первом раунде плей-офф.

«Месяц назад мы хоронили «Лейкерс», а сейчас они на 8-м месте.

Я забыл, кто там говорил, что никто не боится ? Если взять семь команд, с первого места по седьмое, то не будет ни одной, которая скажет: «Мы хотим встретиться с Леброном и «Лейкерс» в первом раунде», – заявил Томас.

«Лейкерс» на данный момент занимают 9-е место на Западе с результатом 38-38.

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