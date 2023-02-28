Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» хотят занять 6-е место в конференции, чтобы сыграть в плей-офф с «Кингз»

Журналист ESPN Брайан Уиндхорст объяснил, почему « » стремятся занять 6-е место в Западной конференции, о чем ранее говорил главный тренер команды Дарвин Хэм.

«Причина, по которой Дарвин Хэм говорит о 6-м месте, заключается в том, что они нацелены на «Кингз» в первом раунде плей-офф. Они идут на 3-м месте и, скорее всего, закончат на нем же.

Это команда, которую они хотят видеть в первом раунде. Команда с малым опытом в матчах плей-офф. Это их мечта. Если вы болеете за «Лейкерс», то мечтаете о том, чтобы каким-то образом попасть на 6-е место против «Кингз», – заявил Уиндхорст

На данный момент «Лейкерс» занимают 12-е место в Западной конференции, находясь в трех победах от 6-го места.

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