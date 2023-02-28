Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» хотят занять 6-е место в конференции, чтобы сыграть в плей-офф с «Кингз»
Журналист ESPN Брайан Уиндхорст объяснил, почему «Лейкерс» стремятся занять 6-е место в Западной конференции, о чем ранее говорил главный тренер команды Дарвин Хэм.
«Причина, по которой Дарвин Хэм говорит о 6-м месте, заключается в том, что они нацелены на «Кингз» в первом раунде плей-офф. Они идут на 3-м месте и, скорее всего, закончат на нем же.
Это команда, которую они хотят видеть в первом раунде. Команда с малым опытом в матчах плей-офф. Это их мечта. Если вы болеете за «Лейкерс», то мечтаете о том, чтобы каким-то образом попасть на 6-е место против «Кингз», – заявил Уиндхорст
На данный момент «Лейкерс» занимают 12-е место в Западной конференции, находясь в трех победах от 6-го места.
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У «Милуоки» 14 побед подряд, но выделяются ли они на фоне остальной НБА?
Возможно, это не очевидно для экспертов типа Уиндхорста, но это означает, что между ЛАЛ и 6м местом ещё 5 команд, которые тоже хотят в плэй-офф и на данный момент ближе к этому, чем ЛАЛ)
До конца регулярки всё меньше игр, а придворные эксперты всё ждут мифического рывка 20-0.