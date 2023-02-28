Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» хотят занять 6-е место в конференции, чтобы сыграть в плей-офф с «Кингз»

Теги Лейкерс Сакраменто НБА НБА плей-офф Брайан Уиндхорст Баскетбол

Журналист ESPN Брайан Уиндхорст объяснил, почему «Лейкерс» стремятся занять 6-е место в Западной конференции, о чем ранее говорил главный тренер команды Дарвин Хэм.

«Причина, по которой Дарвин Хэм говорит о 6-м месте, заключается в том, что они нацелены на «Кингз» в первом раунде плей-офф. Они идут на 3-м месте и, скорее всего, закончат на нем же.

Это команда, которую они хотят видеть в первом раунде. Команда с малым опытом в матчах плей-офф. Это их мечта. Если вы болеете за «Лейкерс», то мечтаете о том, чтобы каким-то образом попасть на 6-е место против «Кингз», – заявил Уиндхорст

На данный момент «Лейкерс» занимают 12-е место в Западной конференции, находясь в трех победах от 6-го места.

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13 комментариев

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Илья Петров
А чего бы на преимущество домашнего паркета не замахнуться? )
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Cash_flow
Ответ Frost Knight
Если Лейкерс попадёт в постсезон, я бы хотел в первом раунде Финикс или Клипперс. Конечно, они сильнее Кингз, но зато какая будет заруба.
С чего бы Лейкерс конечно сильнее Кингз?
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Евгений Дронов
пацаны какое вам 6ое место... уахахах посмотрим как все будет по факту
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Роман Полянский
Ответ armageddon123456
Только после травмы Деда даже 10 место под вопросом. Команда должна как часы работать чтобы осуществить задуманное
Отставить панику!))) Если Дэвис будет играть и ДЛо выйдет - все не так и страшно,даже наоборот.
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beregost
> «Лейкерс» занимают 12-е место в Западной конференции, находясь в трех победах от 6-го места.

Возможно, это не очевидно для экспертов типа Уиндхорста, но это означает, что между ЛАЛ и 6м местом ещё 5 команд, которые тоже хотят в плэй-офф и на данный момент ближе к этому, чем ЛАЛ)

До конца регулярки всё меньше игр, а придворные эксперты всё ждут мифического рывка 20-0.
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Frost Knight
Если Лейкерс попадёт в постсезон, я бы хотел в первом раунде Финикс или Клипперс. Конечно, они сильнее Кингз, но зато какая будет заруба.
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lecter666_destiny
Ответ Fazy10
да без деда они быстрее играть будут
Быстрее проигрывать?
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armageddon123456
Ответ Fazy10
да без деда они быстрее играть будут
Вполне возможно, очень даже. Но опять таки - для этого вся команда должна работать сплоченно и без провисаний. Ибо тут Дедушка не поможет не придет. Надеюсь что Хатимура оживет - скорее всего его в старт поставят вместо Деда
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Райли Карри
Они знают, что без опыта Леброна у ЛАЛ тоже молодая команда без опыта в плей-офф??
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Fazy10
Ответ armageddon123456
Только после травмы Деда даже 10 место под вопросом. Команда должна как часы работать чтобы осуществить задуманное
да без деда они быстрее играть будут
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armageddon123456
Только после травмы Деда даже 10 место под вопросом. Команда должна как часы работать чтобы осуществить задуманное
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Sonder
Только Кингз не говорите, что у них пока Даллас по расписанию, обрадуются еще
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Ilovethisgame77
Чаво?))
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