Энтони Дэвис и Микэл Бриджес – игроки недели в НБА

Теги Лейкерс Бруклин НБА Энтони Дэвис Микэл Бриджес Баскетбол

Бигмен «Лейкерс» Энтони Дэвис и легкий форвард «Бруклина» Микэл Бриджес признаны игроками 24-й недели регулярного чемпионата НБА.

«Лейкерс» Дэвиса выиграли на неделе все три матча. Средние показатели Энтони составили 38,7 очка, 11,7 подбора и 2,0 блок-шота за игру.

«Бруклин» Бриджеса одержал три победы в трех матчах. Средние показатели Микэла – 33,0 очка и 5,7 подбора при 45,5% из-за дуги.

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5 комментариев

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Tim Timson
а что если Цаю потащить и второго Бриджеса в команду?)
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Самый адовый Крикун
Ответ DeX
Интересно, сможет ли Бриджес как Кавай из защитного ролевика в суперзвезду превратиться?
Кавай, не пропускающий матчей вообще, было б забавно на это глянуть. А Бриджес в Бруклине в атаке расцвёл, трешка летит, usg вырос почти до 30%. Интересно будет за его развитием в следующем сезоне наблюдать.
+1
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ygcn5c2ty9
За Микала очень радостно, да и за Бруклин в целом, надеюсь пройдут дальше первого раунда
+2
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DeX
Интересно, сможет ли Бриджес как Кавай из защитного ролевика в суперзвезду превратиться?
+1
0
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RAMIK
Заслуженно!
+1
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