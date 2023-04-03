Бигмен « » и легкий форвард « » признаны игроками 24-й недели регулярного чемпионата НБА.

«Лейкерс» Дэвиса выиграли на неделе все три матча. Средние показатели Энтони составили 38,7 очка, 11,7 подбора и 2,0 блок-шота за игру.

«Бруклин» Бриджеса одержал три победы в трех матчах. Средние показатели Микэла – 33,0 очка и 5,7 подбора при 45,5% из-за дуги.

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