« » в пятницу совершил самое крупное возвращение сезона НБА.

В матче с « » (115:105) бруклинская команда победила, уступая по ходу второй четверти «-28».

«Нетс» повторили самый крупный «камбек» в НБА за последние 25 лет.

«Бруклину» удалось прервать серию из 10 подряд поражений от «Селтикс» и действовавшую серию из 4 поражений в последних матчах.

Ранее по ходу текущей регулярки «Лейкерс» обыграли «Даллас», проигрывая по ходу 27 очков.

В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?

«Лейкерс» позвонили в час ночи. В четыре утра я уже тренировался». У новичка ЦСКА есть перстень чемпиона НБА