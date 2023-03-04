«Бруклин» совершил самый крупный «камбек» сезона НБА, отыгравшись после «-28» в матче с «Бостоном»
«Бруклин» в пятницу совершил самое крупное возвращение сезона НБА.
В матче с «Бостоном» (115:105) бруклинская команда победила, уступая по ходу второй четверти «-28».
«Нетс» повторили самый крупный «камбек» в НБА за последние 25 лет.
«Бруклину» удалось прервать серию из 10 подряд поражений от «Селтикс» и действовавшую серию из 4 поражений в последних матчах.
Ранее по ходу текущей регулярки «Лейкерс» обыграли «Даллас», проигрывая по ходу 27 очков.
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а Мацулла прошляпил победу
До этой игры "Бостон" выиграл 30 матчей, а проиграл лишь раз. когда после первой четверти лидировал более чем на 20 очков. Теперь будет 30 на 2. 😳