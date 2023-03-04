«Бруклин» совершил самый крупный «камбек» сезона НБА, отыгравшись после «-28» в матче с «Бостоном»

Теги Бостон Лейкерс Бруклин НБА видео Микэл Бриджес Баскетбол

«Бруклин» в пятницу совершил самое крупное возвращение сезона НБА.

В матче с «Бостоном» (115:105) бруклинская команда победила, уступая по ходу второй четверти «-28».

«Нетс» повторили самый крупный «камбек» в НБА за последние 25 лет. 

«Бруклину» удалось прервать серию из 10 подряд поражений от «Селтикс» и действовавшую серию из 4 поражений в последних матчах.

Ранее по ходу текущей регулярки «Лейкерс» обыграли «Даллас», проигрывая по ходу 27 очков.

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5 комментариев

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frenemy
Ну, хотя бы приятно видеть что игроки сердце и самоуважение какое-то показывают. Прошлый раз из Бостона уехали с -40 в кармане. Но само по себе, когда команда регулярно ныряет так глубоко, довольно пугающий тренд
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A. V.
вот что значит КОМАНДА
а Мацулла прошляпил победу
+1
-1
0
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Can
Ответ Daishi
Ну вот, а говорили команда ролевиков не способная восстать из могилы. :D
ты ведь сейчас про бостон?))
+5
-1
+4
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Vagant
Это самый большой камбэк Нетс с сезона 1996/97.
До этой игры "Бостон" выиграл 30 матчей, а проиграл лишь раз. когда после первой четверти лидировал более чем на 20 очков. Теперь будет 30 на 2. 😳
+1
-3
-2
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Daishi
Ну вот, а говорили команда ролевиков не способная восстать из могилы. :D
+7
-2
+5
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