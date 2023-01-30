Леброн Джеймс и Энтони Дэвис пропустят игру с «Бруклином»

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс Бруклин НБА Энтони Дэвис Остин Ривз Баскетбол

Форварды «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис решили не принимать участие в матче с «Нетс». Согласно информации от клуба, Джеймсу помешает боль в левом голеностопе, а Дэвису нужно время на восстановление после стрессового перелома правой стопы.

Также за «Лейкерс» не сыграет Остин Ривс, который потянул подколенное сухожилие левой ноги.

Дэвис пропустил пять с половиной недель из-за перелома костной шпоры на ладьевидной кости правой стопы и стрессовой реакции и пока играет с ограничением по времени. В матче с «Бостоном» он отбегал 34 минуты.

Джеймс в ближайшие недели должен обойти Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам за карьеру. Ему осталось набрать 116 очков. Против «Селтикс» Джеймс отыграл 44 минуты и набрал 41 очко, 9 подборов и 8 передач.

Леброн показал форму и кроссы из коллекции с «Ливерпулем». Как вам?

3 комментария

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Be1983kot18leta@gmail.com
А вообще кажется что показали лиге полный Ф.. после вчерашнего судейства
Все таки Бруклин вызывает на сегодня больший интерес
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Вадим Ермаков
Это логично было, б2б плюс если бы он сыграл 4 игры без пропусков то побил бы рекорд с пелс, если пропустит с Нетс, то скорее всего окла, но я ставлю на то, что он пропустит ещё 1 игру, допустим с индианой, и тогда рекорд будет бит против бакс (Карим играл за бакс и лал)
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Курье Хамес
Лейкерс нужно будет выдать 22/30 побед на финише, чтоб на плей-ин претендовать. скорее всего очередной сезон в унитаз
+3
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+3
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