Леброн Джеймс и Энтони Дэвис пропустят игру с «Бруклином»

Форварды «Лейкерс» и решили не принимать участие в матче с «Нетс». Согласно информации от клуба, Джеймсу помешает боль в левом голеностопе, а Дэвису нужно время на восстановление после стрессового перелома правой стопы.

Также за « » не сыграет Остин Ривс, который потянул подколенное сухожилие левой ноги.

Дэвис пропустил пять с половиной недель из-за перелома костной шпоры на ладьевидной кости правой стопы и стрессовой реакции и пока играет с ограничением по времени. В матче с «Бостоном» он отбегал 34 минуты.

Джеймс в ближайшие недели должен обойти Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам за карьеру. Ему осталось набрать 116 очков. Против «Селтикс» Джеймс отыграл 44 минуты и набрал 41 очко, 9 подборов и 8 передач.

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