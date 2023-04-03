Кевин Дюрэнт о новых «Тандер»: «Мне бы хотелось иметь этих ребят в составе, когда я сам играл здесь»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Оклахома-Сити Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт после матча с «Тандер» ответил на вопрос, напоминает ли ему новая команда ту, за которую он сам выступал в Оклахоме.

«Нынешняя команда более универсальна... Когда у нас все только начиналось, были я, Джефф, Расс, лига еще не перестроилась на скоростную игру, маленькие пятерки. Эти «Тандер» больше вписываются в современные реалии НБА. У них три или четыре человека за два метра, которые могут вести мяч. Мне бы хотелось иметь этих ребят в составе, когда я сам играл здесь. Они способны на нечто особенное», – заявил Дюрэнт.

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2 комментария

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Van
Кевин Дюрант в новом эпизоде сериала "Мне бы окружение хорошее, тогда я..."
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Сергей Орлов
У тебя были Харден, Уэстбрук и вполне себе Ибака.
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