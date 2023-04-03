Кевина Дюрэнта освистали в Оклахоме: «Понимаю их эмоции»

Теги Голден Стэйт Финикс НБА Кевин Дюрэнт Оклахома-Сити Баскетбол

Болельщики «Оклахомы» осивстали бывшего игрока команды Кевина Дюрэнта в воскресном матче с «Финиксом» (118:128).

Звездного форварда гостей освистали во время предматчевого представления баскетболистов, а также во время матча в момент получения мяча игроком.

«Понимаю их эмоции. Я так много значил для этого города, а ушел вот таким образом. Раньше не осознавал этого», – сказал Кевин в послематчевом интервью.

Дюрэнт ответил 35 очками, 5 подборами и 5 передачами.

За 34 минуты на паркете он реализовал 13 из 21 с игры и 6 из 6 с линии.

Кевин представлял «Тандер» c 2008 по 2016 год. Летом он присоединился к «Голден Стэйт» Стефена Карри после поражения от них в финале Конференции в сезоне-2015/16.

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2 комментария

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БУГАЙ
Ответ serginn
"Извинился" 35ю очками)
хорошо еще не 45 очками
0
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serginn
"Извинился" 35ю очками)
+1
0
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