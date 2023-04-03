39 очков Гилджес-Александера не спасли «Оклахому» от поражения в матче с «Финиксом»

Теги Финикс НБА Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

«Оклахома» в воскресенье потерпела домашнее поражение от «Финикса» со счетом 118:128.

На счету защитника «Тандер» Шэя Гилджес-Александера 39 очков, 3 подбора, 5 передач и 2 перехвата.

За 38 минут Шэй реализовал 11 из 22 с игры и 17/17 с линии.

Главный претендент на звание самого прогрессирующего игрока в текущем сезоне набирает 31,5 очка, 5,4 передачи и 4,8 подбора при 51% реализации с игры и 90,8% с линии.

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