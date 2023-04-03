«Даллас» потерпел третье поражение кряду, несмотря на 41 очко Ирвинга

Теги Атланта Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

«Даллас» потерпел третье поражение кряду, несмотря на 41 очко звездного разыгрывающего команды Кайри Ирвинга.

«Мэвс» потерпели очередную неудачу воскресной гостевой встрече против «Атланты» (130:132).

3-очковый на победу Луки Дончича под сирену овертайма не достиг цели.

Кайри отметился 41 очками, 5 подборами, 4 результативными передачами и двумя перехватами.

Дончич закончил встречу с 22 очками, 7 передачами, 7 подборами и 5 потерями при 8 из 21 попаданий с игры.

«Даллас» все еще находится в одной победе от зоны плей-ин с результатом 37-42. Они проиграли седьмой матч из последних восьми.

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10 комментариев

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иван денверов
Ответ Swhat
Весомый аргумент
Что собственно не так?)
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Swhat
Ответ иван денверов
По-любому майки Дончича продают больше
Весомый аргумент
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иван денверов
Ответ Nightyork97
На самом деле пока 1-1. Выход в финал конфы был как у Янга, так и у Дончича. По стате Дончич пока лучше. Не знаю как там с атрибутикой, но мне кажется, что джерси под 77 продаются в разы больше. Глянуть бы это где-нибудь. Может подскажет кто. Янг тоже не подарок, меняет тренеров как перчатки.
По-любому майки Дончича продают больше
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Gentle Giant
Ответ Генри Суслофф
Похоже, мы видим исключение из правила когда при обмене выигрывает команда, получившая себе суперзвезду
Да не в Ирвинге там проблема. Там и без Ирвинга побед было немного, да и те не без везения. Проблема в руководстве, тренере и слабых ролевиках. Уверен, добавь Даллас крепких центрового и винга, сразу по-другому заиграет команда. Ну и сменит Кидда. Не умеет он больше одного сезона тренировать нормально, видимо.
+6
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Xell
Я вчера говорил что сольют Атланте Янга)) Безяйцовая команда.
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Nightyork97
Ответ rigobersong
Опять Янг деклассировал словенского ролевика, а разговоров-то сколько было, что Атланта зря обменялась пиками:)
На самом деле пока 1-1. Выход в финал конфы был как у Янга, так и у Дончича. По стате Дончич пока лучше. Не знаю как там с атрибутикой, но мне кажется, что джерси под 77 продаются в разы больше. Глянуть бы это где-нибудь. Может подскажет кто. Янг тоже не подарок, меняет тренеров как перчатки.
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Вадим Сидоров
В Далласе у Ирвинга 50% реализации бросков с игры (двушки + трёшки) - блестяще для игрока задней линии
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Генри Суслофф
Похоже, мы видим исключение из правила когда при обмене выигрывает команда, получившая себе суперзвезду
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Yaderniy Duraley
Ну емае(((((
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rigobersong
Опять Янг деклассировал словенского ролевика, а разговоров-то сколько было, что Атланта зря обменялась пиками:)
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