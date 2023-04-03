«Даллас» потерпел третье поражение кряду, несмотря на 41 очко Ирвинга
«Даллас» потерпел третье поражение кряду, несмотря на 41 очко звездного разыгрывающего команды Кайри Ирвинга.
«Мэвс» потерпели очередную неудачу воскресной гостевой встрече против «Атланты» (130:132).
3-очковый на победу Луки Дончича под сирену овертайма не достиг цели.
Кайри отметился 41 очками, 5 подборами, 4 результативными передачами и двумя перехватами.
Дончич закончил встречу с 22 очками, 7 передачами, 7 подборами и 5 потерями при 8 из 21 попаданий с игры.
«Даллас» все еще находится в одной победе от зоны плей-ин с результатом 37-42. Они проиграли седьмой матч из последних восьми.
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