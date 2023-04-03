«Даллас» потерпел третье поражение кряду, несмотря на 41 очко Ирвинга

«Даллас» потерпел третье поражение кряду, несмотря на 41 очко звездного разыгрывающего команды .

«Мэвс» потерпели очередную неудачу воскресной гостевой встрече против «Атланты» (130:132).

3-очковый на победу под сирену овертайма не достиг цели.

Кайри отметился 41 очками, 5 подборами, 4 результативными передачами и двумя перехватами.

Дончич закончил встречу с 22 очками, 7 передачами, 7 подборами и 5 потерями при 8 из 21 попаданий с игры.

« » все еще находится в одной победе от зоны плей-ин с результатом 37-42. Они проиграли седьмой матч из последних восьми.