Лука Дончич об обмене Ирвинга: «Все происходит вообще не так, как я представлял»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич ответил на вопрос, каким он себе представлял положение команды после обмена Кайри Ирвинга.

«Все по-другому. Я думал, что мы будем наверху таблицы. Но мы, очевидно, не там. Все происходит вообще не так, как я себе представлял», – сказал Дончич на послематчевой пресс-конференции.

За 4 матча до конца текущего сезона «Мэвс» (37-41) находятся вне зоны плей-ин – до «Оклахомы» одна победа. Последний матч выездного турне техасцы проведут сегодня против «Атланты». Впереди у них «Сакраменто», «Чикаго» и «Сперс».

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12 комментариев

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Дориан Грей_333
- А ещё этот странный запах на площадке и в раздевалке. Появился после прихода Кайри, и он сказал, что теперь духи не будут вмешиваться в процесс единения командного духа... Все происходит не так, как я себе это представлял, - добавил Лука.
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TurboMen
Не верю я что всё дело только в ушедших игроках и просевшей защите. Текущий Даллас мне чем-то напоминает Бруклин, перед тем как там сменился тренер. Вот нет веры у меня в Кидда и его тренерский штаб.
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Neo97
Ответ Максим Макеев
интересно куда и на что ирвинга по сету летом турнут думаю это уже очевидный факт
Зачем кому-то это? Я думаю будет 20 мультов на год в элэй
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Tolball
Ответ Максим Абашкин
30-го июня Ирвинг свободный агент.Турнуть его нельзя
По Сэту как раз можно.
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Максималка Вандербилта
Ответ Максим Макеев
интересно куда и на что ирвинга по сету летом турнут думаю это уже очевидный факт
в Бруклин на Динуидди и Финни-Смита + еще парочку пиков Бруклину отдадут.
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Андрей 13
А как он представлял себе игру с Ирвингом? Ну теперь понятно всем, что бессмысленное это дело, приглашать звезд в команду Дончича. Ему нужны крепкие ролевики с трехочковым и хорошей защитой. Даже если бы к нему перешел Дюрант, ему бы пришлось идти в угол, чтобы помочь Луке на растяжке. И никакой тренер здесь не поможет.
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sonny91
даллас защищается втроем против пятерки когда они оба на поляне, с учетом что среди этой тройки нет дрэймонда грина или кого то вроде
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Xell
Ну значит ты глупый, что и требовалось доказать. Потому что на Спортсе все знали что у вас ничего не получится))
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Максим Абашкин
Ответ Максим Макеев
интересно куда и на что ирвинга по сету летом турнут думаю это уже очевидный факт
30-го июня Ирвинг свободный агент.Турнуть его нельзя
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Tim Timson
Ответ mqh9pzrxgf
И будет ли сет вообще)
без сета это будет чистка платёжки за счёт пиков и своих ролевиков отданных)
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mqh9pzrxgf
Ответ Максим Макеев
интересно куда и на что ирвинга по сету летом турнут думаю это уже очевидный факт
И будет ли сет вообще)
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Максим Макеев
интересно куда и на что ирвинга по сету летом турнут
думаю это уже очевидный факт
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