Лука Дончич об обмене Ирвинга: «Все происходит вообще не так, как я представлял»

Звездный разыгрывающий « » ответил на вопрос, каким он себе представлял положение команды после обмена .

«Все по-другому. Я думал, что мы будем наверху таблицы. Но мы, очевидно, не там. Все происходит вообще не так, как я себе представлял», – сказал Дончич на послематчевой пресс-конференции.

За 4 матча до конца текущего сезона «Мэвс» (37-41) находятся вне зоны плей-ин – до «Оклахомы» одна победа. Последний матч выездного турне техасцы проведут сегодня против «Атланты». Впереди у них «Сакраменто», «Чикаго» и «Сперс».

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