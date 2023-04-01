Форвард « » повредил голеностоп левой ноги в матче с «Миннесотой» (123:111).

Дэвис оказался в состоянии продолжить встречу и избежал серьезной травмы.

«Энтони в порядке, он справился с этим. Он уже начал восстановительный процесс», – сказал тренер «озерников» .

Дэвис набрал 38 очков, 17 подборов, 1 перехват и 2 блок-шота.

За 37 минут Энтони реализовал 15 из 26 с игры и 8 из 10 с линии.

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