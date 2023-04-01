Энтони Дэвис повредил голеностоп в матче с «Миннесотой», но избежал серьезной травмы

Теги травмы Лейкерс Миннесота НБА видео Энтони Дэвис Дарвин Хэм Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис повредил голеностоп левой ноги в матче с «Миннесотой» (123:111).

Дэвис оказался в состоянии продолжить встречу и избежал серьезной травмы.

«Энтони в порядке, он справился с этим. Он уже начал восстановительный процесс», – сказал тренер «озерников» Дарвин Хэм.

Дэвис набрал 38 очков, 17 подборов, 1 перехват и 2 блок-шота.

За 37 минут Энтони реализовал 15 из 26 с игры и 8 из 10 с линии.

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7 комментариев

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TurboMen
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
ЛеБрон тоже после травмы в матче с Далласом отыграл до конца, а потом пропустил 13 игр, думаю надо подождать хотя бы день, а потом делать выводы о степени серьезности травмы.
У Леброна был хлопок, а Дэвис уже раза три за сезон так корчился и потом продолжал играть.
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йозе марино
как же он задолбал..на ровном месте
+1
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Analjinn
Чудо что хотя бы одну гайку удалось зацепить с таким травматом. Как же хочется здорового Дэвиса в ПО.
+4
-1
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Лютик
Вызовите ему уже Марка Джексона, сколько можно-то?
+2
0
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Телохранитель Джеймса Уорти
ЛеБрон тоже после травмы в матче с Далласом отыграл до конца, а потом пропустил 13 игр, думаю надо подождать хотя бы день, а потом делать выводы о степени серьезности травмы.
+13
0
+13
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RAMIK
Ну я подумал,что это конец сезона для него.
+4
0
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Курье Хамес
никогда такого не было
+12
-2
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