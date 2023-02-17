Владелец «Бостона»: «Не собираемся обменивать Джейлена Брауна. Я лично сказал ему об этом»
Владелец и управляющий «Бостона» Вик Грусбек заявил, что клуб не планировал обменивать Джейлена Брауна перед дедлайном.
«Мы не говорим публично о приватных разговорах, контрактах или о чем-то подобном. В это лиге есть много агентов и других команд. Брэд Стивенс разговаривает по телефону со всеми клубами каждую неделю на протяжении всего сезона.
Он спрашивает: «Кто вам нравится? Кто играет хорошо? Кто вам нравится из нашего состава?» Он собирает эту информацию и держит ее у себя в голове. Все так и есть. Они постоянно обсуждают различные вещи, но это не значит, что предлагается обмен. Мы не собираемся обменивать Джейлена. Я лично сказал ему об этом перед дедлайном», – признался Грусбек.
В минувшее межсезонье ходили слухи, что «Селтикс» хотят заполучить Кевина Дюрэнта и ради этого готовы расстаться с Брауном. Перед дедлайном «Бруклин» обменял Дюрэнта в «Финикс».
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