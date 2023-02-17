Владелец «Бостона»: «Не собираемся обменивать Джейлена Брауна. Я лично сказал ему об этом»

Владелец и управляющий « » Вик Грусбек заявил, что клуб не планировал обменивать перед дедлайном.

«Мы не говорим публично о приватных разговорах, контрактах или о чем-то подобном. В это лиге есть много агентов и других команд. разговаривает по телефону со всеми клубами каждую неделю на протяжении всего сезона.

Он спрашивает: «Кто вам нравится? Кто играет хорошо? Кто вам нравится из нашего состава?» Он собирает эту информацию и держит ее у себя в голове. Все так и есть. Они постоянно обсуждают различные вещи, но это не значит, что предлагается обмен. Мы не собираемся обменивать Джейлена. Я лично сказал ему об этом перед дедлайном», – признался Грусбек.

В минувшее межсезонье ходили слухи, что «Селтикс» хотят заполучить и ради этого готовы расстаться с Брауном. Перед дедлайном « » обменял Дюрэнта в « ».

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»