Владелец «Бостона»: «Не собираемся обменивать Джейлена Брауна. Я лично сказал ему об этом»

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Владелец и управляющий «Бостона» Вик Грусбек заявил, что клуб не планировал обменивать Джейлена Брауна перед дедлайном.

«Мы не говорим публично о приватных разговорах, контрактах или о чем-то подобном. В это лиге есть много агентов и других команд. Брэд Стивенс разговаривает по телефону со всеми клубами каждую неделю на протяжении всего сезона.

Он спрашивает: «Кто вам нравится? Кто играет хорошо? Кто вам нравится из нашего состава?» Он собирает эту информацию и держит ее у себя в голове. Все так и есть. Они постоянно обсуждают различные вещи, но это не значит, что предлагается обмен. Мы не собираемся обменивать Джейлена. Я лично сказал ему об этом перед дедлайном», – признался Грусбек.

В минувшее межсезонье ходили слухи, что «Селтикс» хотят заполучить Кевина Дюрэнта и ради этого готовы расстаться с Брауном. Перед дедлайном «Бруклин» обменял Дюрэнта в «Финикс».

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1 комментарий

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mqh9pzrxgf
Джейлен должен быть в Селтикс до конца карьеры, как и смарт. Но бывают и игроки других клубов приходят и как родные, как старина хорф
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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