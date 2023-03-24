У « » будет больше шансов на продление контракта с форвардом , если он попадет в символическую пятерку сезона.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Если Джейлен попадает в символическую пятерку, то это гарантирует ему продление на 280 миллионов этим летом, и шанс на сделку будет намного выше. Если он не попадет в пятерку, то у него не будет мотивации продлевать контракт. Если этого не случится, это не будет значить, что ему не хочется играть за «Селтикс», а хочется где-то еще. Но тогда он станет неограниченно свободным агентом в 2024 году, и это не совсем то, что вы хотите видеть в случае со своим звездным игроком», – заявил Уиндхорст.

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