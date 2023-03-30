Кевин Дюрэнт – о 0 из 7 попаданий в начале встречи: «Иногда ты слишком сильно чего-то хочешь»

Лидер «Финикса» рассказал, что стало причиной его неудачного старта в дебютном домашнем матче против «Миннесоты» (107:100).

Дюрэнт начал встречу с семи промахов подряд. Баскетболист провел на паркете 29 минут, набрав 16 очков (5 из 18 с игры), сделав 8 подборов, 4 передачи и 2 потери.

«Да, я только что говорил парням в раздевалке. Мне было трудно заснуть сегодня. Мне было трудно перестать думать об дебюте. Иногда ты слишком сильно чего-то хочешь. А потом выходишь, начинаешь торопиться и делать нехарактерные броски.

Это расстраивает, но я уже бывал в таком положении. Главное – понять, как это исправить. Но в паре таких бросков я определенно торопился, пытаясь сразу же отыграться», – сказал Кевин в послематчевом интервью.

«Санз» выиграли третий матч подряд. Команда занимает четвертое место в Западной конференции с показателями 41-35.

Результаты « » с Дюрэнтом в составе – 4-0.

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