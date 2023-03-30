Кевин Дюрэнт: «Меня больше не волнует наследие»

Звездный форвард « » рассказал, как изменились его жизненные приоритеты.

«Меня не волнует наследие. Раньше заботился. Хотел выкроить для себя дорожку или место в этой игре, которое люди могли бы запомнить, но сейчас это приобрело такую важность. Я просто стал слишком много внимания уделять другим людям. Что этот сделал, что тот сделал? Сравнивают. Раньше, когда мы не устраивали все эти дебаты, меня это волновало. «Я собираюсь быть на одном уровне с лучшими парнями». Это было очень важно.

Сейчас мне действительно, действительно все равно. Я просто хочу выходить и созидать, быть лучшей версией себя. Вернуться домой, пообщаться с семьей, вот и все», – рассказал Дюрэнт в интервью Шэмсу Чарании.

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