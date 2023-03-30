Кевин Дюрэнт: «Меня больше не волнует наследие»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт рассказал, как изменились его жизненные приоритеты.

«Меня не волнует наследие. Раньше заботился. Хотел выкроить для себя дорожку или место в этой игре, которое люди могли бы запомнить, но сейчас это приобрело такую важность. Я просто стал слишком много внимания уделять другим людям. Что этот сделал, что тот сделал? Сравнивают. Раньше, когда мы не устраивали все эти дебаты, меня это волновало. «Я собираюсь быть на одном уровне с лучшими парнями». Это было очень важно.

Сейчас мне действительно, действительно все равно. Я просто хочу выходить и созидать, быть лучшей версией себя. Вернуться домой, пообщаться с семьей, вот и все», – рассказал Дюрэнт в интервью Шэмсу Чарании.

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6 комментариев

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Александр Быстров
Кевин Дюрэнт: «Меня больше не волнует наследие - я кекс»
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Tim Timson
жаль ушел. там Фила видимо с Нетс играет. Такер будет скучать по маме Рюкзака, столько сюжетных линий пропало)
0
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armageddon123456
Дак наследие у Дюранта уже ого-го, на самом деле париться особо смысла нет - он в той позиции, когда можно протсто играть в кайф - а там как попрет
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Александр Синенко
Потому что его нет - добавил Кевин
+18
-3
+15
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sdds sdsd
И пошел в твиттер с фейкового аккаунта сраться
+1
-1
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Maverick_388
Давай, Кеша! Пора взрослеть.
0
-3
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