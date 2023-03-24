Владислав Емченко: «Не факт, что «Локомотив-Кубань» будет четвертым по итогам регулярного чемпионата»

Защитник «Локомотива‑ » рассказал, что команда сфокусирована на предстоящей встрече с ЦСКА независимо от результатов «Нижнего».

– Матч с ЦСКА для «Локо» – шанс зацепиться за четвертое место в регулярном чемпионате, хотя, конечно, многое будет зависеть и от матча «Нижнего Новгорода» с МБА. Что думаете по этому поводу?

– Да, все верно. Получается, что если даже выиграем, не факт, что будет четвертыми, но, естественно, мы в любом случае очень серьезно настраиваемся на предстоящую встречу. Обыграть ЦСКА всегда очень приятно. Это лидер чемпионата, многократный чемпионы. Поэтому, конечно, мы сейчас не думаем об игре «Нижнего» с МБА. Будем фокусироваться только на нашем матче. Посмотрим. Прошлый матч с УНИКСом мы провели очень позитивно, выиграли. Надеюсь, что и в этой игре покажем хороший баскетбол, – сказал Емченко корреспонденту «Матч ТВ».

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