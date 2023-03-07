Владислав Емченко: «В этом сезоне у «Локо» дважды получилось победить «Зенит». Жду игру с нетерпением»

Теги Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Владислав Емченко Баскетбол

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко рассказал о подготовке к матчу Лиги ВТБ с «Зенитом».

«С нетерпением ждем игру. «Зенит» – отличная команда, чемпион прошлого сезона. В этом сезоне у нас получилось два раза их победить. А всего мы встречались четыре раза, и каждый матч проходил в равной борьбе, все решалось на последних секундах. Я уверен, что во вторник будет очень интересное противостояние. Хочу пригласить всех на эту игру. Нам очень нужна будет ваша поддержка, поддержка трибун, «Локосемьи»! Так что обязательно приходите и болейте. 

Разбирали ли персонально игру Трента Фрэйзера? Да. Мы, получается, против него еще ни разу не играли, он приехал в Санкт-Петербург всего месяц назад. Прежний основной разыгрывающий «Зенита», Томас Эртель, сейчас травмирован – как, кстати, и Адриен Моэрман. Тренер сказал, что Фрэйзер – игрок, похожий по типажу на Эртеля. Так что будем к нему специально готовиться. Разберем, как лучше против него защищаться. Игрок он высокого уровня – быстрый, с хорошим броском. Нам нужно максимально затруднить ему атаки, сделать так, чтобы он не чувствовал себя легко и свободно на площадке. И также не забывать про других игроков соперника. В «Зените» много высококлассных ребят, которые могут и забить, и отзащищаться, и отдать мяч. Так что мы будем готовы к тяжелому и интересному матчу», – заявил Емченко.

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