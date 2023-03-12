Владислав Емченко: «Вероятно, встретимся с «Нижним» в плей‑офф. Там все будет по-иному»

Теги Локомотив-Кубань БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Владислав Емченко Баскетбол

Защитник «Локомотива‑Кубани» Владислав Емченко рассчитывает взять реванш у «Нижнего Новгорода» в плей-офф.

Краснодарский клуб уступил команде из Нижнего Новгорода в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 70:75.

«Ну, надо сказать, нижегородцы играют стабильно, систематически. Мы это знали и готовились к этому, но все равно уже не впервые допускаем ошибки. Как в нападении, так и в защите. Их, конечно, уже намного меньше, но все равно этого недостаточно. «Нижний» хорошо читает игру в нападении и агрессивно играет в защите.

Но также можно вынести здесь и плюсы: мы доказали, что можем играть хорошо, правда, только отрезками, а нужно более стабильно, систематически и не доводить четвертую четверть до таких концовок, когда, грубо говоря, все зависит от одного броска. Я считаю, что у нас есть все шансы, мы можем делать преимущество по счету гораздо раньше.

Но так, с большой вероятностью встретимся с «Нижним» и в плей‑офф. Конечно, в этом сезоне мы ни разу у них не выигрывали, но регулярный чемпионат — это одно, а плей‑офф — уже другое, и думаю, что здесь уже все будет по‑другому. Мы к нему подготовимся, и опять же все будет по‑иному. Я в этом уверен», – сказал Емченко.

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