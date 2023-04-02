Кавай Ленард – после матча с «Новым Орлеаном»: «Какие-то бесконтактные фолы, они даже не должны быть пробивными»

Звездный форвард «Клипперс» негативно отозвался о судействе в матче с « » (114:122).

«Просто пытались защищаться без нарушений. Это сыграло решающую роль сегодня. Какие-то бесконтактные фолы, они даже не должны были быть пробивными, на самом деле», – приводит слова Кавая журналист Эндрю Гриф.

Во второй четверти встречи «Пеликанс» 15 раз подошли к линии штрафных, «парусники» – 23 за игру.

« » замыкают зону плей-офф с результатом 41-38.

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