Кавай Ленард – после матча с «Новым Орлеаном»: «Какие-то бесконтактные фолы, они даже не должны быть пробивными»
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард негативно отозвался о судействе в матче с «Новым Орлеаном» (114:122).
«Просто пытались защищаться без нарушений. Это сыграло решающую роль сегодня. Какие-то бесконтактные фолы, они даже не должны были быть пробивными, на самом деле», – приводит слова Кавая журналист Эндрю Гриф.
Во второй четверти встречи «Пеликанс» 15 раз подошли к линии штрафных, «парусники» – 23 за игру.
«Клипперс» замыкают зону плей-офф с результатом 41-38.
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